Verstappen grijpt Vettel – zijn Hamilton en Schumacher de volgende?

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en herschreef ook de recordboekjes. Hij haalde Sebastian Vettel in op een opvallend recordlijstje. Het ultieme record blijft vooralsnog uit zicht.

Verstappen reed afgelopen weekend vrijwel de hele Grand Prix van Emilia-Romagna aan de leiding. De Nederlander kon daarmee stappen zetten, want hij is een plekje gestegen op een historische Formule 1-lijst. Er zijn nu nog maar twee coureurs die in de geschiedenis van de Formule 1 meer rondjes aan de leiding hebben gereden. Het gaat hier om Lewis Hamilton en Michael Schumacher.

Vettel voorbij

Verstappen begon aan de Grand Prix van Emilia-Romagna als de nummer vier op deze lijst. Hij stond vijf rondjes achter op Sebastian Vettel die in zijn hele loopbaan 3501 rondjes aan de leiding heeft gereden. Door zijn oppermachtige prestatie in Imola staat Verstappen nu op 3560 rondjes aan kop. De Nederlander zal voorlopig nog niet stoppen met racen, waardoor de kans zeer groot is dat hij gaat stijgen op deze eeuwige ranglijst.

Kansen voor Verstappen

Verstappens achterstand op Hamilton en Schumacher op deze lijst is namelijk nogal groot. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton voert de lijst aan met 5487 rondjes aan kop, en Schumacher staat op de tweede plaats met 5111 rondjes aan de leiding. Hamilton is ook nog actief in de Formule 1, en kan zijn record dus ook nog gaan uitbreiden.

Verstappen krijgt in de komende weken de kans om dichter in de buurt te komen bij Hamilton en Schumacher. Aankomend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. Eén week later reist het circus af naar Barcelona voor de Spaanse Grand Prix.

Coureurs met de meeste rondjes aan kop:

1 Lewis Hamilton - 5487 rondjes aan kop

2 Michael Schumacher - 5111 rondjes aan kop

3 Max Verstappen - 3650 rondjes aan kop

4 Sebastian Vettel - 3501 rondjes aan kop

5 Ayrton Senna - 2931 rondjes aan kop