Piastri vreest dat Verstappen McLaren tot een moeilijke beslissing dwingt

Max Verstappen staat nog steeds binnen het bereik van de McLarens en zou zomaar eens de McLaren-coureurs alsnog in het nauw kunnen drijven. McLaren staat bekend om hun 'Papaya-rules'. De coureurs worden gelijk behandeld en er is geen echte eerste en tweede coureur. Volgens Oscar Piastri moet McLaren daar opnieuw naar gaan kijken, mocht Verstappen té dichtbij komen.

Oscar Piastri staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap en heeft tien punten voorsprong op Lando Norris. Het kan natuurlijk met één race omgedraaid worden, maar momenteel leidt de Australiër. Hoewel Verstappen door een penalty in Barcelona als tiende eindigde is hij nog steeds dichtbij genoeg voor een stunt. De Nederlander staat nu 49 punten achter Piastri en 39 punten achter Lando Norris.

Nog niet uitgesloten

Na negen ronden in het Formule 1-seizoen van 2025 kan Max Verstappen nog steeds aansluiten bij de McLarens, ondanks het feit dat Verstappen een veel mindere auto heeft. Het gehele seizoen, en ook het einde van vorig seizoen schrijft de media volop over de RB21 en de MCL39. De McLaren-auto zou veel sneller moeten zijn dan de RB21 en daardoor moet Verstappen hoe dan ook zijn Red Bull-auto maximaliseren. Dat de RB21 een dramatisch geval is, valt te merken aan de slechte prestaties van Yuki Tsunoda en Liam Lawson vergeleken met Max Verstappen.

Als we even terug de tijd in duiken wordt er door de media gedacht dat Max Verstappen nog zomaar hetzelfde kan gaan uithalen als Alain Prost deed in 1986. De Franse coureur moest het met zijn McLaren opnemen tegen het Williams-duo Nigel Mansell en Nelson Piquet. Hoewel Williams de sterkere auto had, was het Alain Prost die zijn McLaren zo dusdanig goed had gemaximaliseerd dat hij alsnog de titel won. Ondanks het mooie wonder verhaal van Prost leven we nu in een geheel ander tijdperk.

Laat ze racen

Volgens Oscar Piastri moet McLaren hij en zijn teamgenoot tegen elkaar laten racen: "We willen allebei wereldkampioen worden", vertelde de 24-jarige aan Viaplay. "Als je twee snelle coureurs hebt die daarvoor kunnen vechten op basis van verdienste, dan moet je dat laten gebeuren."

"Ik denk dat als een van ons voor de ander springt en bijvoorbeeld Max - of iemand anders, maar waarschijnlijk Max - nog steeds in de strijd zit, dan ja, misschien moet er op een gegeven moment een gesprek komen. Maar ik denk dat we op dit moment heel ver van dat punt verwijderd zijn."