Strijdbare Hamilton hoopt McLaren onder druk te kunnen zetten

Lewis Hamilton stelt dat het huidige tempovoordeel van McLaren in de Formule 1 niet 'onoverkomelijk' is. Hij benadrukt wel dat het onwaarschijnlijk is dat Ferrari in staat zal zijn om het gat te dichten. Afgelopen winter sloot Hamilton zich aan bij Ferrari en hoopt hij zijn voormalige werkgevers te verslaan.

Vorig seizoen kwam Ferrari nog extreem dicht bij McLaren voor het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal kwam echter veertien punten te kort aan het einde van het seizoen. Ferrari heeft sinds 2008 geen constructeurskampioenschap meer gewonnen. Dat laatste jaar won Lewis Hamilton echter zijn eerste coureurskampioenschap met het team van McLaren.

Bouwen op succes

De verwachting dit seizoen was McLaren vs. Ferrari. Hoewel beide teams een en twee staan, is het niet echt een strijd te noemen. Ferrari heeft na negen races al een achterstand van 197 punten. McLaren heeft verder gebouwd op zijn eerdere succes, terwijl dit voor Ferrari anders lag. Hamilton en Leclerc kregen een iets mindere auto dan vorig jaar.

“Het is geweldig wat ze hebben gedaan”, vertelde de zevenvoudig wereldkampioen aan de internationale media, toen hij over het papajateam sprak. "Voor mij is het een halve seconde, maar ze zijn waarschijnlijk drie tienden los van de jongens daarachter. Iets meer dan drie tienden, denk ik."

Achterstand kan niet worden weggewerkt

De achterstand op McLaren is reuze groot en Hamilton verwacht dus ook niet dat ze terug te pakken zijn. Volgens de Brit is het constructeurskampioenschap dus al gespeeld in ronde negen, maar er blijft altijd een kans bestaan.

"Het is geen onoverkomelijke hoeveelheid die je zou kunnen inhalen", legde hij uit. "Maar er is bijvoorbeeld veel werk in gaan zitten... maanden zijn gaan zitten in het ontwikkelen en het verkrijgen van een tiende van een seconde aan prestaties. Dus ik weet niet of we... We hebben geen halve seconde op komst, dat is zeker, wat je nodig hebt om ze te verslaan. Maar zeg nooit nooit."