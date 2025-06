Nico Hülkenberg in de zevende hemel na heldenrace in Spanje

Nico Hülkenberg is vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix van Spanje. De Duitser startte vanaf P15, maar wist het om te zetten in P5. Dit is het beste resultaat van Sauber dit seizoen. Hülkenberg is dolgelukkig met zijn race.

De Duitser heeft in tijden niet zo'n goede race gereden en wist tegen het einde van de race Lewis Hamilton nog in te halen. Een goede start bracht Hülkenberg van P15 naar P11 en vanaf toen was de jacht geopend.

'Een mix van dingen'

Op de vraag waar dit resultaat vandaan kwam antwoorde Hülkenberg tegenover Viaplay met: "Nou, ik denk een mix van dingen. Gewoon de updates die echt goed werken, weet je, en gewoon de prestaties, goede prestaties en snelheid naar de auto brengen. Ik denk dat het feit dat we gisteren in Q1 waren en al die nieuwe banden hadden, echt goed heeft uitgepakt in de race."

"En het was een voordeel ten opzichte van iedereen die in Q2 en Q3 reed, omdat ze het allemaal min of meer op gebruikte sets moesten doen. En toen, ja, gewoon, ik weet het niet, goede uitvoering van iedereen die erbij betrokken was en ja. Alles werkte en klikte."

Geweldige start

De start van de Duitser was fantastisch. Hij pakte vier plekken bij het begin en zo ging hij verder. De Sauber-coureur eindigde dus met tien plekken hoger dan hij startte: "Ja, ik had een goede start. Ik was boos na gisteren. Ik was echt boos dat ik uit Q1 lag. Weet je, ik heb niet geleverd wat ik had moeten doen, dus dat helpt soms."

"Dus het is een van de dingen, weet je, je kunt het niet echt simuleren of namaken. Je hebt het, het is een gevoel." Hülkenberg wist Lewis Hamilton nog in te halen na de safetycar: "Nou, dat was niet iets wat ik bedoel, hij vocht er niet echt hard voor, weet je. Ik had ook weer een nieuwe set soft, en hij reed op een gebruikte en je ziet gewoon het verschil in kwaliteit in één ronde. Hoeveel het eigenlijk uit de band haalt." Hülkenberg staat nu elfde in het coureurskampioenschap.