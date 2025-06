F1-eigenaar zet in op megagroei in China

Formule 1-eigenaar Liberty Media is trots op de huidige groei van de koningsklasse van de autosport. CEO Derek Chang benoemde op de Autosport Business Exchange de belangrijkste markt die hij wil uitbreiden.

Volgens Chang is de Formule 1 de afgelopen jaren van een raceklasse naar een absoluut evenement veranderd. Chang noemt het een 'cultureel fenomeen'. Volgens de Liberty CEO helpt het ook heel erg dat het Amerikaanse publiek steeds meer interesse krijgen in de koningsklasse.

Cultureel fenomeen

"Wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan, onder leiding van Chase Carey en vervolgens Stefano Domenicali, is van deze sport een soort cultureel fenomeen maken dat ver voorbij een puur sportproduct is gegaan. Het begint met wat er op de baan gebeurt. Het is een aantrekkelijk product dat we aanbieden, maar het is uitgegroeid tot een veel meer mainstream en breder entertainmentmiddel. Dat zie je bijvoorbeeld terug in Drive to Survive, en we hebben deze zomer een Apple-film die uitkomt, wat opnieuw een heel nieuw niveau van interesse in de sport zal aanwakkeren."

Ook helpen grote sponsoren om de sport nog interessanter te maken voor nieuw publiek. Lego, Disney en nieuwe advertentie strategieën helpen om de sport interessanter te maken: "We zijn overgestapt van een endemisch, advertentie- en sponsorgericht B2B-model naar B2C. We hebben deze week een deal met Disney aangekondigd, en een fantastische samenwerking met LEGO vorig jaar, die resulteerde in een groots spektakel in Miami een paar weken geleden met de levensgrote auto’s die over het circuit reden. En ik denk dat je ziet dat het kijkersaantal voor Formule 1 blijft toenemen… en dat we voortdurend nieuwe mensen trekken. Kinderen, gelegenheidsfans, dat soort zaken."

China

Een van de grootste markten binnen de Formule 1 is China geworden. Het land is dol op Formule 1 en dat valt ook Chang op. Hij ziet echter wel meer groei in het Aziatische land, omdat buiten de Grand Prix de marketing in China best beperkt is.

"Toen ik daar aan het roer stond van de NBA – dat destijds waarschijnlijk het toonaangevende wereldwijde sportmerk in China was, en dat waarschijnlijk nog steeds is – zag ik de energie die het Chinese publiek heeft voor sport. Ik denk dat de Formule 1 daar kan blijven groeien. We zijn, eerlijk gezegd, teruggeworpen door COVID, omdat we daar vier jaar lang geen race hebben gereden. Daardoor hebben we in de loop der jaren waarschijnlijk wat tijd verloren, maar er is een erfenis en geschiedenis van F1 in China."