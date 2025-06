F1-kampioen vraagt zich af of Norris en Piastri vrienden kunnen blijven

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Oscar Piastri en Lando Norris zijn niet alleen teamgenoten, maar ook rivalen. Deze strijd doet Nico Rosberg denken aan zijn duels met Lewis Hamilton, en hij vraagt zich af of het wel goed gaat aflopen.

Piastri en Norris staat momenteel op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Bij McLaren hebben ze besloten dat hun coureurs vrij mogen vechten, wat nog niet echt is gebeurd. Het lijkt echter een kwestie van tijd te zijn voordat ze elkaar tegenkomen op de baan. Bij McLaren houden ze dan ook rekening met een crash.

Oud-coureur Nico Rosberg ziet parallellen tussen de huidige strijd bij McLaren en zijn eigen duels met Lewis Hamilton bij Mercedes. Destijds liep dat niet helemaal goed af en groeiden de vrienden uit tot elkaars rivalen. Het leverde vuurwerk op, en een verstoorde vriendschap.

Vergelijking met vroeger

In zijn analyse bij Sky Sports trekt Rosberg dan ook eerst een vergelijking met het verleden: "Ik ontmoette Lewis toen in dertien jaar oud was en sindsdien waren we vrienden. Het probleem is dat als je eenmaal in de Formule 1 zit, en als je plotseling elke race om de overwinning en zelfs om de titel vecht met elkaar, dan beginnen er scheuren te ontstaan in de vriendschap."

"De relatie met Lewis verliep steeds stroever. Het ging van kwaad tot erger, totdat het helemaal uit de hand liep."

De crashes

Rosberg weet waar het misging in zijn strijd: "De moeilijkste momenten waren de crashes. Wie had de schuld? Wie nam de schuld op zich? Het was ongelooflijk intens op dat moment. In het heetst van de strijd, toen we uit de auto kwamen, was het zo moeilijk. Lewis en ik hebben nooit echt de tijd genomen om er een gesprek over te voeren."

Hoe gaat het bij McLaren?

Rosberg ziet dat er nu eenzelfde soort situatie begint te ontstaan bij McLaren. De wereldkampioen van 2016 legt zijn mening uit: "De gelijkenissen tussen Lando en Oscar nu en Lewis en ik vroeger zijn er. Elk weekend vechten ze voor de pole en de zege, maar het is nog wel harmonieus. De vraag is, kan het net zo harmonieus blijven of komen er straks ook grote problemen?"