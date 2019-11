Robert Kubica: "Kan me alleen verontschuldigen voor unsafe release bij Verstappen"

Robert Kubica kan niets anders dan zijn verontschuldigingen aanbieden voor de botsing die bijna ontstond toen de Pool in het pad van raceleider Max Verstappen weg werd gestuurd bij zijn pitstop.

Verstappen kwam in de 22ste ronde naar de pits voor zijn eerste pitstop, een ronde na nummer 2 Lewis Hamilton. De coureur van Red Bull Racing wilde zijn voorsprong daarmee behouden en voorkomen dat de undercut succesvol zou worden voor Hamilton. Aan het eind van de pits werd Kubica echter recht in het pad van Verstappen weggestuurd, waardoor de twee bijna met elkaar botsten.

Verstappen moest ontwijkende actie ondernemen om contact met Kubica te vermijden, en mede daardoor kon Hamilton alsnog de leiding overnemen. De Williams-coureur kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden, omdat Williams werd verweten dat het team hem op een onveilige manier weer op pad had gestuurd. Op de straf was volgens Kubica niets af te dingen.

"Dat is de regel. De straf was correct, want ik werd in het pad van een andere auto weggestuurd. Het is jammer, vooral omdat ik weet hoe het is om aan de leiding te liggen. Dergelijke dingen horen niet te gebeuren, vooral als je als Williams alleen met jezelf strijdt. Ik kan alleen mijn verontschuldigingen aanbieden, ik kon er niets aan doen. Ik wist niet dat hij eraan kwam."

Naast een tijdstraf van vijf seconden kreeg Kubica ook twee strafpunten op zijn licentie. Dat zijn de eerste die de enkelvoudig Grand Prix-winnaar kreeg dit seizoen.