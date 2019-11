Honda: "Max Verstappen reed agressieve en intelligente race in Brazilië"

De Grand Prix van Brazilië werd voor Honda wederom een bijzondere. De Japanse motorleverancier zag Max Verstappen voor de derde keer winnen en net als in Duitsland een Toro Rosso-coureur meegaan naar het podium.

Verstappen reed op Interlagos op redelijk dominante wijze naar de overwinning. Twee keer had hij de leiding van de race niet in handen, maar hij zette met inhaalacties meteen weer orde op zaken. Uiteindelijk leidde dat dus tot een derde zege van 2019. Ook voor motorleverancier Honda is het de derde zege van de samenwerking en technisch directeur Toyoharu Tanabe zag de Nederlander een 'agressieve en intelligente' race rijden.

"Dit is onze eerste zege in Brazilië sinds Ayrton Senna's epische zege in 1991. De zege van vandaag kwam tot stand door een agressieve en intelligente race van Max en een goed uitgevoerde strategie van het team. Het pakken van de derde zege dit seizoen is een geweldig resultaat voor iedereen bij Honda en Red Bull Racing."

'Resultaat een boost voor Gasly'

Net als in Duitsland, de vorige race die Verstappen wist te winnen, stonden er twee auto's met Honda-motoren op het podium. In Duitsland was het Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat, in Brazilië zijn huidige teamgenoot Pierre Gasly. Tanabe is blij voor de Fransman, die in 2019 toch wel een lastig jaar beleeft.

"Ook felicitaties voor Pierre Gasly voor een geweldige race, waarbij hij het maximale uit de auto haalde om zijn eerste F1-podium te behalen, wat Toro Rosso's tweede podiumfinish van het jaar was. Pierre presteerde de hele races goed en vooral in het gevecht in de laatste ronde met Hamilton, waarvan ik zeker ben dat het een boost voor hem is. Ik ben blij voor hem in wat een lastig jaar geweest is."

"Het pakket van auto en motor werkte voor beide teams erg goed en dat is een goed teken voor de laatste race van het seizoen en voor als we vooruitkijken naar volgend jaar. Deze overwinning willen we opdragen aan onze oprichter, Soichiro Honda, wiens verjaardag vandaag zou zijn. Ten slotte een felicitatie voor McLaren, met wie we in 1991 die laatste zege pakten, voor het behalen van een podiumfinish."