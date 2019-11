Race: Max Verstappen pakt achtste Grand Prix-zege in Brazilië

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. De Nederlander domineerde en kwam na een knotsgekke slotfase voor Pierre Gasly en Lewis Hamilton over de finish, die nog wel under investigation is.

De start van de voorlaatste Grand Prix van 2019 ging zonder problemen van start. Verstappen kwam goed weg vanaf de eerste positie en zag Hamilton achter zich aansluiten, nadat hij Vettel in de eerste bocht wist te passeren. Bottas hield zijn vierde positie, voor Alexander Albon, Pierre Gasly, Romain Grosjean en Kimi Raikkonen. Charles Leclerc, die vanaf P14 moest vertrekken door een gridstraf, klom in de openingsronde al drie posities.

In de openingsfase wilde Leclerc zoveel mogelijk terrein goedmaken en dat verging de Monegask heel aardig. In ronde 6 lag de Ferrari-coureur al op P8 en na tien ronden keerde hij alweer terug in de top 6. Aan het front sloeg Verstappen relatief eenvoudig een gaatje van zo’n drie seconden opbouwen richting Hamilton, die op zijn beurt niet onder druk stond van Vettel. Intussen kreeg Daniel Ricciardo een tijdstraf, nadat hij Kevin Magnussen in een spin had getikt bij een inhaalpoging.

In ronde 21 was Hamilton de eerste van de top 6 die naar de pits kwam: hij verruilde zijn softs voor een nieuw setje softs. Een ronde later volgde Verstappen dat voorbeeld, waarbij het uitkomen van de pits niet helemaal goed ging, omdat Robert Kubica in het pad van de Nederlander werd weggestuurd. Hamilton nam daardoor de virtuele leiding over, maar Verstappen kwam een ronde later met een mooie actie alweer aan hem voorbij.

Het was echter duidelijk dat de mannen aan het front nog een tweede keer naar de pits moesten komen en Hamilton was wederom de eerste die dat deed: hij verruilde zijn softs voor mediums, een voorbeeld dat een ronde later gevolgd door leider Verstappen. Deze keer ging het wel goed in de pits en daardoor behield hij de leiding. Ook Vettel en Albon maakten nog een tweede stop, voordat Bottas de wedstrijd op zijn kop zette.

De Mercedes-coureur viel uit met een kapotte motor en veroorzaakte daarmee een safety car. Voor Verstappen was dat het teken om een derde pitstop te maken en weer naar softs te wisselen. Hamilton deed dat niet en kwam daardoor aan de leiding, maar die verloor hij bij de herstart meteen weer aan Verstappen. Daarachter ging Albon voorbij aan Vettel voor de derde positie.

Enkele ronden later wilde Leclerc voorbij gaan aan zijn teamgenoot en dat lukte, maar de counter van Vettel mislukte en daardoor vielen beide Ferrari's uit. Wederom volgde er een safety car, waarna Hamilton ervoor koos om alsnog een stop te maken. Hierdoor kwamen Verstappen, Albon en Gasly met zijn drieën in de top drie te liggen, terwijl Hamilton terugviel naar P4.

Verstappen reed in de laatste twee ronden van de race makkelijk weg bij de concurrentie, maar ook daar gebeurde nog genoeg. Hamilton ging eerst voorbij aan Gasly en wilde daarna hetzelfde doen bij Albon, maar de Mercedes-coureur en de Red Bull kwamen met elkaar in aanraking. Albon spinde en viel terug tot buiten de punten, terwijl Gasly profiteerde en de tweede plek overnam.

Verstappen pakte dus zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen, terwijl Gasly op de lijn net voor Hamilton wist te blijven. De Mercedes-coureur staat wel under investigation voor zijn botsing met Albon. De vierde positie gaat naar Carlos Sainz, die vanaf P20 vertrok, met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi namens Alfa Romeo op P5 en P6. Daniel Ricciardo werd zevende, voor Lando Norris, Sergio Perez en Daniil Kvyat.