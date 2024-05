Marko kondigt updates aan: "Verwacht ik veel van"

Het team van Red Bull Racing wordt nog altijd gezien als de koploper in de Formule 1. Afgelopen weekend werden ze in Miami echter verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Helmut Marko maakt zich geen zorgen, en hij verklapt dat er belangrijke updates aankomen in Imola.

Het team van Red Bull is op een zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal wist met Max Verstappen te winnen in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. In Australië viel Verstappen uit waardoor Carlos Sainz kon winnen, terwijl Verstappen in Miami op de baan werd verslagen door Norris. McLaren introduceerde daar een groot updatepakket, waardoor men zich afvraagt of de Britse renstal de strijd aan kan gaan met Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich daar echter geen zorgen over. De Oostenrijker ziet geen gevaren, en hij wijst naar het aanstaande raceweekend in Imola. Hij haalt zijn schouders op als OE24 hem vraagt of hij McLaren als een gevaar ziet in het wereldkampioenschap: "Nee, ik maak me helemaal geen zorgen. Norris staat vijftig punten achter ons in het wereldkampioenschap. We nemen ook een update mee naar Imola, en daar verwacht ik veel van. Maar Miami liet ons wel zien dat we ons op de sportieve kant moeten concentreren."