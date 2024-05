Sainz tevreden: "Foutloze ronde is bijna onmogelijk hier"

Carlos Sainz reed vandaag een goede kwalificatie in Miami. De Spaanse Ferrari-coureur kwam niet slecht voor de dag en hij noteerde de derde tijd. Hij stelt dat hij van te voren wist dat hij met een foutloze ronde zeker de top drie kon bereiken, en dat lukte hem dan ook.

Sainz deed er in de laatste seconden van de kwalificatie alles aan om zijn tijd te verbeteren. Dat lukte echter niet, want het leek er op dat de banden het hadden opgegeven. Hierdoor kon hij niet meer aan de tijden van Max Verstappen en Charles Leclerc te komen. Sainz deelt morgen de tweede startrij met Red Bull-coureur Sergio Perez, en hij ziet genoeg kansen voor de Grand Prix.

Voor nu is Sainz tevreden met zijn resultaat. De Spanjaard deelde na afloop zijn visie op de kwalificatie met interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik wist dat ik met een foutloos rondje in de top drie kon eindigen. We konden dan ook een aantal foutloze rondjes rijden. Het is hier best wel tricky met nieuwe zachte banden. Elk rondje is een soort avontuur. Met de wind weet je niet wat er gaat gebeuren. Als je dat in je hoofd houdt, dan waren deze rondjes zeker niet slecht. Na het rondje denk je altijd dat je sneller kon gaan, maar het is bijna onmogelijk om hier een foutloos rondje neer te zetten."