Vasseur ziet kansen: "Red Bull in minder comfortabele positie"

Het team van Red Bull Racing is sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal wist met Max Verstappen vier races te winnen, maar ze werden afgelopen weekend wel verslagen door Lando Norris. Frédéric Vasseur stelt dat Red Bull nog steeds sterk is, maar dat ze zich niet meer in zo'n comfortabele positie bevinden als vorig jaar.

Red Bull en Max Verstappen gelden nog steeds als de grote favorieten voor de wereldtitel. Ze leken onverslaanbaar te zijn, maar afgelopen weekend werden ze in Miami toch verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Toch is men nog steeds van mening dat Red Bull het sterkste team is, maar de concurrentie begint wel steeds meer kansen te zien. Ook bij Ferrari voelt men zich sterk.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wilde in Miami nog niet stellen dat andere teams nu de degens kunnen kruisen met Red Bull. Wel laat Vasseur aan Autosport weten dat Red Bull minder krachtig is dan in 2023: "Om eerlijk te zijn, Red Bull ligt nog steeds aan kop. Max had hier kunnen winnen zonder het Safety Car-verhaal. Ze hadden de pole position, dus ze hebben nog steeds een klein voordeel. Het klopt dat vergeleken met vorig jaar, we er nu wel dichter bij zitten. Dat betekent dat we ze iets meer onder druk kunnen zetten, ze moeten iets agressiever zijn met hun strategie. Ze bevinden zich niet meer in zo'n comfortabele positie als vorig jaar, want tot maakte het echt niet uit wat er na ronde twee gebeurde."