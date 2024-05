Verstappen gefrustreerd: "Heel lastig"

Max Verstappen pakte gisteravond de pole position in Miami. Hij was weer een tandje beter dan zijn concurrenten, maar hij was zeker niet tevreden met zijn resultaat. Verstappen had zich niet vermaakt en hij stelt dat de situatie met de banden voor de nodige frustratie zorgde.

Verstappen is oppermachtig in Miami. Hij was de snelste in alle sessies, en ook in de kwalificatie was hij beter dan zijn concurrenten. In de tweede run in Q3 wist Verstappen zijn rondetijd niet te verbeteren, waardoor men zich afvroeg of hij de pole position toch ging verliezen. Dat gebeurde echter niet, omdat ook zijn concurrenten zich niet wisten te verbeteren in de slotseconden van de kwalificatie.

Banden

Verstappen stelde dat de banden zich niet zo goed gedroegen in de kwalificatie. Hij had dit gevoel ook al in de sprintkwalificatie en hij spreekt zich uit bij Viaplay: "Er was heel weinig grip met de banden. Het was de hele tijd een soort aan-uit-gevoel met de banden. Je gaat de bocht in, en soms heb je wel grip, en soms niet. In de eerste sector gaat het dan wel oké, en dan valt de band weer weg in de tweede en derde sector, of juist andersom. Dat maakt het gewoon heel lastig en inconsistent."

Frustrerend

Na de sprintrace had Red Bull een aantal dingen aangepast aan de set-up van Verstappen. De regerend wereldkampioen stelt dat de balans iets beter was: "Ik denk wel dat het beter was, ja. Het was natuurlijk altijd lastig om te zeggen als de banden zo moeilijk zijn, maar ik denk wel dat het voor de race iets beter gaat zijn." Verstappen stoorde zich wel aan de banden: "Het is gewoon heel lastig. Eén klein momentje en je verliest meteen anderhalve tiende. Als je op de limiet zit, is dat heel veel. Het is dus heel lastig, en het is best wel frustrerend om mee te rijden."