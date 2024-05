Mercedes verklaart rampzalige kwalificatie Hamilton

Het team van Mercedes kende in Miami weer een weekend met veel ups en downs. Het resultaat van Lewis Hamilton in de kwalificatie zorgde voor teleurstelling. Andrew Shovlin legt nu uit waarom Hamilton ineens enorm terugviel in het derde gedeelte van de kwalificatie.

Hamilton begon vol goede moed aan het raceweekend in Miami. In de sprintkwalificatie en de sprint ging het niet helemaal naar wens, maar in de kwalificatie leek het allemaal iets beter te gaan. In het tweede gedeelte van de kwalificatie vond Hamilton zich terug op de tweede plaats, maar in het derde gedeelte van de kwalificatie ging het weer helemaal mis. Hamilton zakte door het spreekwoordelijke ijs en hij bleef steken op de achtste tijd. Hij was ook nog eens veel langzamer dan in Q2.

Bij Mercedes weet men inmiddels wat er mis ging. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes uit hoe de vork in de steel steekt: "We waren best tevreden met zijn rondetijden in Q2, en we hoopten dat te kunnen verhalen in Q3. In eerste instantie hadden we geen problemen met de grip, en de start van het rondje was zelfs best goed. Hij had de pech dat toen hij uit bocht elf kwam, hij last kreeg van een windvlaag die van achter kwam. Daardoor heeft de auto minder downforce. Hij ging de bocht met veel overstuur in. En daardoor werden de banden warmer."