Dag 2 in Miami: Hart op de tong

Gisteren werd op het Miami International Autodrome werden gisteren de sprintrace en de kwalificatie verreden. Het publiek werd getrakteerd op een aantal opvallende, en redelijk controversiële momenten. Wat vooral op viel, is dat een aantal coureurs zich allesbehalve diplomatiek uitlieten.

Een veelgehoord vooroordeel over professionele sporters, is dat ze vaak heel correcte uitspraken doen. Vaak wordt wel duidelijk dat de mediatraining heeft geholpen, waardoor de citaten nooit spannend zijn. In de Formule 1 is dit iets minder vaak het geval, maar jongens als Logan Sargeant en Guanyu Zhou zijn nauwelijks op een pittige uitspraak te betrappen. In Miami was de correctheid ver te zoeken, want het regende controverse.

Magnussen

Vooral de sprintrace zorgde voor de nodige pittige interviews. Deze citaten werden vooral geproduceerd door Fernando Alonso en Kevin Magnussen. Laatstgenoemde vocht een stevig duel uit met Lewis Hamilton, en dat leverde hem een reusachtige hoeveelheid aan straffen op. In totaal kreeg Magnussen 35 (!) seconden tijdstraf, en volgens hem waren ze allemaal terecht.

Tot zover klinkt het niet als een pittige uitspraak, maar toen ging Magnussen los. Hij stelde namelijk dat hij een stomme strategie moest uitvoeren, die vooral goed uitpakte voor zijn teamgenoot Nico Hülkenberg. Hij moest Hamilton achter zich houden, en daarbij mocht hij alles doen. Hij legde keurig uit wat de strategie was, en dat leverde hem nog een tripje naar de stewards op. Aan de hand van zijn interviews vond men namelijk dat Magnussen mogelijk onsportief gedrag had laten zien.

Alonso

Iemand die graag had gezien dat de stewards meer hadden gedaan, was Fernando Alonso. De Spanjaard is niet op zijn mondje gevallen, maar in Miami ging hij wel heel ver. Zijn sprintrace werd verpest door een startcrash, waar vervolgens geen straffen voor werden uitgedeeld. Dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat, want in China kreeg hij wél een straf. Alonso wist wel waarom andere coureurs geen straffen kregen, ze zijn namelijk geen Spanjaarden.

Ben Sulayem

Alonso ging daarna verder met zijn woorden, en hij liet de internationale media even weten dat hij in gesprek wilde gaan met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hiermee maakt hij een duidelijk punt, want hij wil dat de hoge heren van de sport per direct in gaan grijpen. Alonso beschuldigde de wedstrijdleiding wel van iets stevigs, want hij zegt eigenlijk dat ze naar nationaliteit kijken voordat ze een straf uitdelen. Er volgde geen straf of onderzoek, en Alonso werd gespot terwijl hij met Ben Sulayem sprak. Het was fijn dat Magnussen en Alonso zo fel waren, want een beetje vuurwerk is altijd goed. En dit vuurwerk kan ook nog eens voor positieve veranderingen zorgen.