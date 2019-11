Gasly uitermate tevreden met kwalificatie: "Dit is voor ons alsof we pole pakken"

Pierre Gasly lijkt zijn vorm van 2018 teruggevonden te hebben bij Scuderia Toro Rosso. De Fransman kwalificeerde zich als zevende in Brazilië en dat voelt voor hem als het behalen van een pole position.

Gasly kende een lastige eerste helft van het seizoen, waarbij het hem niet lukte om de Red Bull RB15 onder de knie te krijgen. Voorafgaand aan de Belgische Grand Prix werd hij teruggezet naar Toro Rosso en sindsdien lijkt hij weer wat op te bloeien. In Brazilië wist Gasly voor de vierde keer op rij het laatste deel van de kwalificatie te bereiken en dat bovendien te bekronen met de plek als beste achter de topteams.

"Ik ben enorm blij", vertelde Gasly na afloop van de kwalificatie aan onder andere GPToday.net. Hij stelt dat de kleine marges op Interlagos voor een nog beter gevoel zorgen. "Voor een team in de middenmoot is dit de pole position. Het voelt geweldig om deze ronde te rijden en mijn beste kwalificatie van het seizoen met Toro Rosso te behalen, zeker omdat we wisten dat het op dit circuit om kleine marges gaat."

"Eerlijk gezegd verwachtte ik het niet. We wisten dat we een soort van competitief waren, maar ook dat we er net als Daniil na Q1 uit konden liggen. Gisteren zat er tussen P7 en P15 maar drie tienden en we weten dat de meeste teams op zaterdag iets meer snelheid vinden door de motor open te schroeven. We verwachtten dit niet, dus daardoor voelt dit misschien nog wel beter."

Na een moeilijke eerste seizoenhelft lijkt Gasly de draad weer op te pakken. Toch kan hij niet zeggen of hij zijn beste vorm van het jaar te pakken heeft. "Ik heb tegen het team gezegd dat ik heel erg blij ben met het werk dat we doen. Het is onze vierde Q3 op rij en dat is iets wat ik vorig jaar niet bereikt heb, maar wat het team dit jaar ook nog niet lukte. Met die consistentie ben ik blij, maar ook dat het team mij ieder weekend een auto geeft die competitief is en hoe ik hem graag wil hebben."