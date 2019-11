Mattia Binotto: "Max Verstappen verdiende deze pole position"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft Max Verstappen gefeliciteerd met zijn 'verdiende' pole position. Toch denkt de Italiaan dat Charles Leclerc hem die eer had kunnen ontnemen met een foutloze ronde.

Het lukte Ferrari in Brazilië voor de tweede race op rij niet om de pole position te pakken. In de Verenigde Staten was Valtteri Bottas Sebastian Vettel te snel af, op Interlagos was dat dus Verstappen. Vettel reed weer de tweede tijd, Leclerc was uiteindelijk de nummer vier. Dat had niet zo hoeven zijn volgens Binotto. "Als hij geen fouten had gemaakt, dan had Charles de pole kunnen veroveren."

Dat gebeurde echter niet, want Verstappen ging er met de pole vandoor. Binotto vindt dat de Nederlander dat verdiende. "Daar is geen discussie over mogelijk. Op zondag kan er echter van alles gebeuren", blijft de teambaas en technisch directeur strijdbaar. "Op Interlagos zijn er vaak safety cars en de topteams zullen zondag dicht bij elkaar zitten. Wij zijn in ieder geval klaar voor alle situaties."

Ferrari legde vrijdag focus op bandenmanagement

Het managen van de banden is in de afgelopen races niet het sterkste punt geweest bij Ferrari. Steeds weer bleken de banden van Red Bull Racing en Mercedes zich langer goed te houden. Vooral in de Verenigde Staten was het verschil schrijnend. Binotto weet dat het een zwak punt is van de Scuderia en dat het zondag ook weer belangrijk wordt, maar hij heeft vertrouwen in een goede afloop.

"Het wordt heel interessant om dat te zien. De afgelopen races hebben wij daar veel moeite mee gehad, dus daarom hebben we daar deze vrijdag veel aandacht aan besteed tijdens de vrije trainingen. We hopen dan ook zondag het bandenmanagement onder controle te hebben."