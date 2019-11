VT3: Hamilton houdt Verstappen nipt van eerste positie op Interlagos

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd neergezet tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. De Mercedes-coureur was met een 1:08.320 slechts 26 duizendsten sneller dan Max Verstappen. Charles Leclerc reed de derde tijd.

Robert Kubica kwam door het missen van VT1 en zijn crash in de tweede vrije training amper in actie op de vrijdag en de Pool besloot daarom in VT3 vroeg de baan op te gaan. Op die manier wilde hij wat van de verloren tijd van de vrijdag goedmaken. De snelste tijd die hij als eerste op de klokken zette, werd echter al snel weer uit de boeken gereden door achtereenvolgens Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg.

Na ruim een kwartier meldden de coureurs van de topteams zich op de baan en daardoor werd de lat een stuk hoger gelegd. Via Leclerc en Sebastian Vettel kwam Hamilton kortstondig op de eerste positie te staan met een 1:09.562, maar dat bleef niet lang de snelste tijd. Verstappen was namelijk de man die de eerste runs als nummer 1 afsloot. De coureur van Red Bull Racing reed uiteindelijk een 1:09.059.

Ferrari voert tempo op, Mercedes en Red Bull nog sterker

Iedereen kwam vervolgens in de laatste twintig minuten nogmaals naar buiten in een poging om de snelste tijd van de training te rijden. Ferrari voerde het tempo als eerste op in de laatste snelle ronden. Vettel dook als eerste onder de 1:09.000, maar hij legde het uiteindelijk af tegen Leclerc. De Monegask reed een 1:08.611, maar die tijd bleek uiteindelijk niet voldoende voor de eerste positie.

Die positie was weggelegd voor Hamilton, die met een machtige ronde naar een 1:08.320 ging. Een groot verschil met de nummer 2 was echter niet groot: Verstappen wist de tijd van Hamilton uiteindelijk tot op 26 duizendsten te benaderen. Een ronde later kwam de Nederlander weer in de buurt, maar toen gaf hij 72 duizendsten toe op de snelste tijd van de wereldkampioen.

Leclerc volgde dus op de derde positie met een achterstand van drie tienden op Hamilton. Teamgenoot Vettel sloot aan op de vierde positie, voor Alexander Albon en Valtteri Bottas. Daniil Kvyat en Antonio Giovinazzi oogden sterk in de derde oefensessie met de zevende en achtste tijd, terwijl de top 10 afgesloten wordt door McLaren-duo Lando Norris en Carlos Sainz.