Christian Horner legt schuld crash Alexander Albon bij Red Bull Racing

Christian Horner neemt het Alexander Albon niet kwalijk dat hij tijdens de eerste vrije training crashte. De teambaas van Red Bull Racing stelt dat het team misschien wat optimistisch was door hem op slicks naar buiten te sturen.

Niet voor het eerst dit jaar crashte Albon tijdens een vrije training. Het meest recent deed hij dat nog in Mexico, maar in Brazilië was het dus weer raak. De Britse Thai reed in de slotfase van VT1 kortstondig op slicks, maar een momentje met overstuur moest hij bekopen met een rit door het gras. Uiteindelijk gleed hij stuurloos tegen de bandenstapels aan, wat voor de nodige werkzaamheden bij Red Bull zorgde.

'We waren misschien iets te optimistisch'

Helmut Marko liet er geen gras over groeien en confronteerde Albon meteen bij zijn terugkeer in de pits met de simpele vraag 'waarom?' Horner schuift de schuld echter niet in de schoenen van zijn coureur en stelt dat Red Bull iets te veel risico nam. "Je kan het Alex niet kwalijk nemen. Ik denk dat we misschien een beetje te optimistisch waren door hem naar buiten te sturen op een circuit dat zeker in de middensector nog redelijk vochtig was."

"Max had een moment in bocht 1 en bocht 2. Er waren ook andere auto's die wijd gingen, dus ik denk dat we het Alex vandaag niet kwalijk kunnen nemen, maar hij heeft dit jaar wel wat incidenten gehad. Gelukkig waren ze allemaal op vrijdag of zaterdagochtend. Als het aankomt op de kwalificatie en de race, heeft hij voor honderd procent geleverd."

Albon vertelde na afloop van de training het volgende over zijn crash tegenover GPToday.net. "Het asfalt was gewoon koud. Je doet erg rustig en verliest temperatuur van de remmen. Dat was ongeveer wat er gebeurde. Ik wilde remmen, maar er gebeurde niets. Het is een van deze dingen en volgens mij gebeurde het op het minst gunstige deel van het circuit."