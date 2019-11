Coureurs staan open voor verplaatsen Braziliaanse Grand Prix naar Rio de Janeiro

Interlagos is al decennia de thuishaven van de Braziliaanse Grand Prix, maar dat verandert mogelijk binnen een aantal jaar. De coureurs in de persconferentie zouden er geen grote problemen mee hebben als de race naar Rio de Janeiro verhuist.

Eerder dit jaar maakte de Braziliaanse president Jair Bolsonaro duidelijk dat de Grand Prix van Brazilië vanaf 2021 verreden moet gaan worden in Rio de Janeiro. Dat moet gaan gebeuren op een circuit dat nog aangelegd moet worden op en rond de voormalige legerbasis Deodoro. Daarmee zou het geliefde Interlagos van de kalender verdwijnen. Valtteri Bottas zou dat jammer vinden.

"Dit is een iconisch circuit dat al lange tijd onderdeel is van de Formule 1. Er zijn veel legendarische races geweest, dus het zou jammer zijn om hier niet meer te racen. Aan de andere kant blijft er wel een race in Brazilië, een land dat volgens mij onderdeel van de F1-kalender hoort te zijn door de steun en passie van de fans. Een nieuw circuit is ook welkom, maar het zou jammer zijn om Interlagos te verlaten", vertelde de Mercedes-coureur.

In dat opzicht krijgt hij bijval van Romain Grosjean. "Interlagos is een van mijn favoriete circuits en ik zou het enorm missen als we hier niet meer komen. Je weet niet hoe het er in Rio uit gaat zien, dus waarom niet? Zoals de anderen ook al zeiden is het belangrijkste dat we naar Brazilië blijven komen." Robert Kubica, Sergio Perez en Daniel Ricciardo lijken wel echt iets te zien in een race in Rio.

'Coureurs houden van nieuwe uitdaging op nieuw circuit'

"Ik weet erg weinig van Rio, want ik ben er nog nooit geweest", vertelt Kubica, die stelt dat coureurs graag uitgedaagd worden op nieuwe circuits. "Coureurs kijken altijd uit naar nieuwe uitdagingen op nieuwe circuits. Hoewel het rondje hier [op Interlagos] erg kort is, geniet ik er wel van om hier te racen, terwijl de meeste races hier redelijk spannend waren."

Perez echoot de woorden van zijn Poolse collega. “Ik vind het altijd leuk om naar nieuwe circuits te gaan, vooral als het om een circuit gaat waar je goed kan racen. Zoals Robert al zei, zijn de races hier vaak spannend en er gebeurt altijd veel. Ik zou er dus wel redelijk open voor staan en als het gebeurt, dan zal het voor de Formule 1 ook op een goed circuit zijn.”

Ricciardo is vooral blij dat Brazilië een Grand Prix houdt. "Het belangrijkste is dat Brazilië haar Grand Prix behoudt, want het heeft een sterke historie in de sport. Voor de mensen in Sao Paulo is het misschien vervelend, maar het is goed dat Brazilië een race houdt. Rio is een enorme stad en ik zou er graag naartoe gaan voor een race. Ook voor mij geldt dat een nieuw circuit een nieuwe uitdaging is en dat kan leuk worden. Ik zou er niet tegen zijn.”