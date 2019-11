Pierre Gasly over GP Brazilië: "Mijn doel is om dit weekend punten te scoren"

Scuderia Toro Rosso-coureur Pierre Gasly sprak over zijn ambities voorafgaand aan de 20e race van het Formule 1-wereldkampioenschap 2019 in Brazilië op circuit van Interlagos.

Gasly ging in de race van vorig jaar van start vanaf de negende positie, maar het tempo van STR13 was duidelijk langzamer dan die van de bolides van Force India (tegenwoordig Racing Point) en Haas. Hij eindigde buiten de punten op de dertiende plaats en daar wil de Fransman wat aan doen. “Voor mij is dit de derde race in Interlagos, maar ik ben nog niet in de punten geëindigd, dus mijn eerste doel dit weekend is om in de punten te finishen.”

Circuit eist veel van coureur

De Braziliaanse Grand Prix staat vaak in het teken van racelegende Ayrton Senna, die in Brazilië was geboren. Veel coureurs vinden het circuit daarom extra speciaal, zo ook Gasly. “De Braziliaanse Grand Prix is een leuke race en Ayrton Senna is nog steeds mijn idool, en de Formule 1-cultuur is diepgeworteld in dit land. Dat is echt geweldig.” Het circuit is erg kort, maar vooral het middenstuk bestaat uit veel bochten. Coureurs moeten voor die bochtencombinaties veel techniek en kennis toepassen, iets wat Gasly graag doet.

“De baan zelf heeft een korte totale lengte, maar er zijn een aantal technisch moeilijke bochten die echt geweldig zijn. Het is vooral spannend omdat het weer wisselend is en de race onvoorspelbaar is, en zoals je in het verleden vaak hebt gezien, kan het een behoorlijk gek weekend zijn. Er zijn nog maar twee races over in het seizoen en ik kijk er natuurlijk erg naar uit.”

Volgens de Toro Rosso-coureur is het niet alleen technisch moeilijk, maar is het fysiek ook erg zwaar. “Iedereen traint hard, maar dit is een circuit tegen de klok in, elke rechte lijn is licht gebogen, dus het is een van de moeilijkste circuits in termen van druk op de nek. Tijdens eisen de G-krachten hun tol, vooral in de bochten 3, 4 en 5 die erg lang zijn. Bovendien is de huidige F1-bolide sneller dan ooit, dus de minimale G-kracht is veel hoger dan in het verleden. Het is echt moeilijk, maar ik ben er klaar voor.”