CEO Honda: "Ik wil in 2020 het kampioenschap winnen met Red Bull"

Honda leeft met veel ambitie toe naar 2020. CEO Takahiro Hachigo hoopt dat de Japanse motorleverancier in 2020 de wereldtitels in de wacht kan slepen aan de zijde van Red Bull Racing.

De samenwerking tussen Honda en Red Bull werd begin dit jaar afgetrapt, nadat er in 2018 al motoren geleverd werden aan zusterteam Scuderia Toro Rosso. Met twee overwinningen en zeven podiumplaatsen is de start van die samenwerking vooralsnog prima geweest, maar Hachigo wil meer. Dat vertelde hij aan het Braziliaanse Lance.com.br. "Ik wil volgend jaar met Red Bull het kampioenschap winnen", luidt de duidelijk ambitie.

Honda lijkt eindelijk de juiste weg ingeslagen te hebben, nadat het in 2015 als motorleverancier terugkeerde in de Formule 1. Met veel bombarie ging de samenwerking met McLaren van start, maar na slechts drie jaar werd de stekker alweer uit de project getrokken vanwege de tegenvallende prestaties. Er werd gedroomd van overwinningen, maar in de tijd bij McLaren viel vooral het aantal problemen en een gebrek aan betrouwbaarheid op.

"Na onze terugkeer in de Formule 1 in 2015 hebben we vier lastige jaren gehad", vertelt Hachigo realistisch, waarmee hij ook refereert aan het eerste jaar bij Toro Rosso. "Dit jaar pakten we onze eerste overwinning bij de Oostenrijkse Grand Prix. Ik ben erg blij met dit resultaat. Daarna volgde er in Duitsland nog een overwinning, terwijl Kvyat daar derde werd."

Tegelijkertijd kan Honda, zeker in thuisland Japan, rekenen op de nodige steun van de fans. Daar is Hachigo erg blij mee. "We zijn erg dankbaar voor jullie steun. Tijdens de Japanse Grand Prix mocht Naoki Yamamoto deelnemen aan een van de vrije trainingen. Dat was een geweldig moment voor heel Japan."