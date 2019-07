Honda: "Zege voelt als nieuw begin in F1, maar we moeten nog wel aan de bak"

Voor het eerst in 13 jaar won Honda in Oostenrijk een Grand Prix. Technisch directeur Toyoharu Tanabe vertelde na afloop dat de zege voelt als een nieuw begin, maar hij beseft ook dat Honda nog stappen te zetten heeft ten opzichte van Ferrari en Mercedes.

Max Verstappen won gisteren de zesde Grand Prix uit zijn carrière en voor het eerst deed hij dat in een Red Bull die aangedreven werd door een Honda-motor. Het team stapte dit jaar over op de Japanse krachtbronnen, nadat er veelbelovende dingen gezien werden in 2018, toen er al aan Toro Rosso geleverd werd. Al in 2015 keerde Honda (met weinig succes) terug in de Formule 1, maar volgens Tanabe is de zege in Oostenrijk een nieuw begin voor het merk.

"We zijn al sinds 2015 terug in de sport, maar vandaag voelt als een nieuw begin. Hoewel we dit resultaat korte tijd mogen vieren, moeten we ook zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. We moeten namelijk zo snel mogelijk het gat in de prestaties ten opzichte van de snelste teams dichten."

Honda dolgelukkig met terugkeer op hoogste trede podium

Voor Honda was het de eerste zege in de Formule 1 in 13 jaar. De laatste keer was tijdens de Hongaarse Grand Prix van 2006, toen Jenson Button namens het fabrieksteam won. De terugkeer in 2015 bij McLaren liep uit op een drama, maar sinds de overstap naar het Red Bull-concern gaat het beter en beter. Tanabe ziet de zege als een mooie beloning voor het harde werk van het personeel.

"Dank voor alle moeite van alle Honda F1-medewerkers in Japan en Groot-Brittannië, die keihard gewerkt hebben aan de ontwikkeling van onze krachtbron. Het is ons eindelijk gelukt! Onze eerste zege in het hybride tijdperk en de eerste sinds Hongarije 2006. Speciale dank ook naar de families die onze medewerkers gesteund hebben."

"Tevens dank aan Max Verstappen voor de geweldige rit en Red Bull voor het maken van een auto waarin dat mogelijk was. Ook de bijdrage van Toro Rosso mag niet vergeten worden, want zij hielpen ons vorig jaar terug naar het juiste pad. Honda heeft dit niet alleen gedaan, dus onze dank gaat uit naar alle leveranciers van buitenaf. Deze zege is ook een blijk van dank naar alle fans voor hun aanhoudende steun."