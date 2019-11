Vanaf 2020 nieuwe straffen voor valse starts en incidenten met weegbrug

De grote reglementswijzigingen staan pas voor 2021 gepland, maar in het sportieve reglement van 2020 zijn ook een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de straffen voor onder andere valse starts en het missen van de weegbrug.

Beide vormen van incidenten zijn recent nog in het nieuws geweest. Zo kreeg Kimi Raikkonen in Rusland een drive-through penalty voor een valse start, terwijl Sebastian Vettel zonder straf wegkwam bij een vergelijkbaar incident in Japan. Voorheen konden de stewards alleen de drive-through en de stop-go penalty van 10 seconden opleggen voor een valse start, maar vanaf volgend seizoen kunnen dat ook tijdstraffen van vijf of tien seconden worden.

In de Verenigde Staten miste Sergio Perez de oproep voor de weegbrug tijdens een vrije training, waarna hij verplicht uit de pits moest vertrekken. Precies hetzelfde overkwam Pierre Gasly in Azerbeidzjan. Ook dat hoeft volgend jaar niet meer zo te zijn. Een dergelijk incident zal doorverwezen worden naar de stewards, die in 2020 ook mogelijk kiezen uit een reeks minder zware straffen dan de start uit de pits.

Ook verandering bandenreglement bij start uit pits

Een andere verandering in het sportieve reglement betreft de bandenkeuze voor coureurs die zich wel voor Q3 plaatsten in de kwalificatie, maar daarna uit de pits moeten starten. Tot en met dit seizoen moesten de betreffende coureurs, net als hun collega's in Q3, de race starten op de band waarmee ze in Q2 de snelste tijd reden, maar die regel zal voor komend jaar vervallen.

Een coureur die bijvoorbeeld door een crash in Q3 uit de pits moet vertrekken, zal vanaf dat moment de vrijheid hebben om zelf te kiezen op welke banden hij start. Dit jaar had Raikkonen baat gehad bij die regel. Hij startte in Italië vanuit de pits en deed dat niet op de banden waarmee hij Q3 had bereikt. Daardoor moest de Alfa Romeo-coureur tijdens de race de pits bezoeken voor een stop-go penalty van 10 seconden.