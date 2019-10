Officieel: FIA en Formule 1 presenteren nieuwe reglementen voor 2021

Nadat de FIA, Liberty Media - de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 - en alle tien teams eerder unaniem instemden met het uitstellen van de publicatiedeadline van de F1-reglementen voor 2021 van 30 juni tot 31 oktober, heeft het regelgevend orgaan vandaag het volledige pakket onthuld tijdens een persconferentie in Austin, de locatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten van dit weekend.

Het regelgevend orgaan van de sport en de Formule 1 onthulden samen de sportieve, technische en financiële reglementen, nadat het FIA World Motor Sport Council dit pakket eerder deze week met een digitale stemming goedkeurde. Het legendarische Ferrari, dat een zetel bezet in het WMSC, uitte lang twijfels over bepaalde voorwaarden van de voorgestelde reglementen, maar volgens een bron was er unanieme overeenstemming in de stemronde.

De belangrijkste doelstelling van de reglementen voor 2021 is het verbeteren van het sportieve spektakel door het prestatieverschil tussen teams te verkleinen, terwijl de financiële duurzaamheid van alle teams veiliggesteld moet worden door de kosten te beperken en een herverdeling van het aandeel van de teams in de jaarlijkse inkomsten van 1,8 miljard dollar. Tegelijkertijd mikt de F1 erop significant bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame technologie die relevant is voor de openbare weg.

Technische reglementen

De veranderingen aan de technische reglementen zijn er vooral op gericht om de afstand naar de auto ervoor te verkleinen door de gegenereerde 'vuile lucht' achter auto's te verkleinen. Dat maakt het inhalen lastig. De auto's voor 2021 zullen er visueel anders uitzien dan de huidige auto. de voor- en achtervleugels, luchtinlaten, sidepods, brake ducts en onderzijde van de auto's zullen allemaal anders ogen door de reglementaire veranderingen.

Het minimumgewicht van de auto's zal 25 kilogram omhoog gaan naar 768 kilogram. Dit is het gevolg van de keuze voor 18-inch velgen, de introductie van standard, prescription en open source components (zie hieronder), extra veiligheidsmaatregelen en beperkingen rond het materiaal - zowel van toepassing op chassis en krachtbronnen - vanwege kostenoverwegingen.

Waar de huidige reglementen voorzien in twee componentcategorieën - non-listed parts (teams mogen zelf bepalen hoe ze hieraan komen) en listed parts (teams moeten hiervan het intellectueel eigendom hebben) - krijgt het pakket voor 2021 vanwege de kosten vijf categorieën:

Listed Team Components Teams moeten intellectueel eigendom onderdelen hebben Standard Supply Components Door middel van tender wordt een leverancier aangewezen Prescribed Design Components Onderdeel moet zoals voorgeschreven geproduceerd worden Transferable Components Mogen gedeeld worden door de teams Open Source Components Componenten waarvan ontwerp vrij beschikbaar is voor deelnemers

Er worden een aantal maatregelen voor de veiligheid ingevoerd. Daaronder vallen het verbeterde vasthouden van brokstukken door het toevoegen van rubberen membranen in een aantal componenten, verbeterd ontwerp en montage van de voorvleugel, extra/verbeterde bekabeling van componenten en de vergrote absorptie van een impact (aan de voorzijde, achterkant, zijkant van het chassis en de cockpit).

Sportieve reglementen

Deze reglementen zijn niet fundamenteel anders dan de huidige sportieve reglementen. Uitzonderingen daarop zijn er een provisie is om het aantal races per seizoen naar 25 te laten groeien (voor 2020 was dat 21, waarna dat aantal met unanieme instemming verhoogd werd naar 22), terwijl een gecomprimeerd format ervoor zorgt dat raceweekends van vier tot drie dagen teruggebracht kan worden.

Daar bovenop komen er beperkingen voor de ontwikkeling van de krachtbronnen, terwijl ook de tijd in windtunnels en voor computational fluid dynamics-simulaties omwille van de kosten verder beperkt wroden.

Echter, omdat voorwaarden in de sportieve reglementen in de basis geen invloed hebben op het ontwerp van de auto's, kunnen deze nog tot eind maart 'aangepast' worden. Deze kunnen dus nog niet als definitief beschouwd worden.

Financiële reglementen

De financiële reglementen, een omstreden nieuwe categorie, zal geïntroduceerd worden om 'het speelveld gelijker te maken'. Dit gebeurt door sportieve eerlijkheid en de economische stabiliteit van de teams op lange termijn te vergroten door het invoeren van een budgetplafond (175 miljoen dollar voor 2021, met aanpassingen van 1 miljoen per race boven of onder de 21 races in een seizoen). Er zijn uitzonderingen, zoals kosten van marketing, afschrijvingen, kosten van coureurs en bepaalde managers en activiteiten die niet tot de F1 behoren.

De belangrijkste gebieden onder toezicht zijn: transacties tussen gerelateerde partijen (zoals tussen moederbedrijf en team), transacties voor transferable components tussen de teams, en onderzoek en ontwikkeling. Kapitaaluitgaven zijn beperkt tot 36 miljoen dollar over een periode van vier jaar.

Er is een procedure ontwikkeld voor rapportage. De teams worden verwacht gecontroleerde jaarverslagen in te dienen en er komt een Cost Cap Administration Team dat onderzoeken mag beginnen en overtredingen kan rapporteren. Er komt een Cost Cap Adjudication Panel, bestaande uit ten minste zes - en oplopend tot 12 - rechters, die de macht krijgen om vergrijpen van de teams en managementleden van de teams te bestraffen. Straffen lopen uiteen van waarschuwingen tot uitsluiting.

De volgende tijdlijn zal gelden voor de implementatie:

December 2019 Afronding van het reglementaire raamwerk, met name de richtlijnen, implementatie en sjablonen Eind juni 2020 Aanleveren van financiële data van 2019 voor proefronde, waarbij geen straffen uitgedeeld worden (optioneel) Eind maart 2021 Aanleveren van financiële documenten 2020, waarbij geen straffen uitgedeeld worden (vrijwillig) Eind maart 2022 Verplichte aanlevering van complete financiële data, daarop volgend toepassen van financiële/sportieve straffen voor vergrijpen tijdens seizoen 2021

Pogingen van Red Bull Racing en Mercedes om de introductie van het nieuwe pakket uit te stellen, werden twee weken geleden overruled. Het voorstel had namelijk unanieme instemming nodig. Ferrari en Williams zouden naar verluid tegen hebben gestemd.