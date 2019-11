Max Verstappen over plotseling snelheidsverlies Ferrari: "Alles is erover gezegd"

Max Verstappen wil zich verder niet meer uitlaten over zijn beschuldigingen aan het adres van Ferrari. Dat vertelde de coureur van Red Bull Racing in gesprek met Ziggo Sport.

Verstappen behaalde in de Verenigde Staten voor het eerst sinds Singapore weer een podiumplaats. Op het Circuit of the Americas werd hij derde, achter Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Na afloop van de race ging het niet alleen over de race zelf, maar ook over het gebrek aan vorm bij Ferrari. De Scuderia kon het tempo niet bijbenen in de VS, wat samenviel met de uitvaardiging van een technical directive door de FIA.

Na afloop van de race trok Verstappen snel zijn conclusies door te stellen dat dit het gevolg was 'als je moet stoppen met vals spelen'. Ziggo Sport sprak in Milton Keynes met Verstappen en de Nederlander werd gevraagd of hij de kwestie nog met iemand besproken heeft. "Daar heb ik met niemand over gesproken en ik denk dat het ook maar beter is. Volgens mij is alles er wel over gezegd", verklaarde Verstappen.

Memelord Norris een 'aangenaam en grappig' persoon

Verstappen wilde wel meer vertellen over zijn verstandhouding met Lando Norris. De jonge Brit maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1 bij McLaren en daar laat hij vooralsnog veel potentie zien. Daarnaast is hij ook naast de baan in rap tempo een van de meer populaire coureurs aan het worden doordat hij vaak wel te porren is voor een grapje, zowel in het echte leven als bijvoorbeeld op Instagram.

Verstappen kan goed opschieten met Norris, met wie hij wel eens online racet. "Hij is een heel aangenaam en grappig persoon. We noemen hem ook wel memelord, omdat hij natuurlijk de hele tijd van die grappige opmerkingen maakt. Ik ken hem natuurlijk al wat langer en ik heb hem letterlijk ook zien opgroeien, want hij was eerst heel klein. Het is ook heel leuk om samen met hem bijvoorbeeld online te racen."