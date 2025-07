Sky-commentator voorspelt vuurwerk bij interne strijd bij McLaren

Het team van McLaren was afgelopen weekend op het circuit van Silverstone veel sterker dan de concurrentie. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen als eerste en tweede over de streep, en ze lijken om de titel te gaan vechten. Volgens Martin Brundle gaat dit voor veel vuurwerk zorgen.

Norris en Piastri moesten het tijdens de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone tegen Max Verstappen opnemen. Verstappen viel weg na een spin achter de Safety Car, nadat hij enkele seconden daarvoor schrok van Piastri die uit het niets op de rem trapte. Dit leverde hem een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij na de pitstops achter Norris de baan opkwam.

Norris maakte daarna geen fout, en schreef zijn thuisrace op zijn naam. De Brit was enorm trots op zijn prestatie, terwijl Piastri kookte van woede. Hij vond zijn straf onterecht, en hij ziet Norris steeds dichterbij komen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Vuurwerk in de titelstrijd?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle stelt dat er een felle titelstrijd aan het ontstaan is. In zijn column voor Sky Sports legt hij dat uit: "Nu de Ferrari's, Verstappen en Russell een lastigere dag hadden, en het duo van McLaren in sommige gevallen twee seconden sneller was, en Silverstone de helft van het seizoen vormde, lijkt het erop dat de strijd om het wereldkampioenschap inderdaad tussen Piastri en Norris zal gaan. Daar kunnen we vuurwerk verwachten."

Sluipmoordenaar Piastri toont emoties

Brundle heeft enorm veel zin in die strijd, ook omdat Piastri voor het eerst zijn emoties liet zien: "Het is de eerste keer dat we de boze kant van de kalme, stille Australische sluipmoordenaar hebben gezien. Oscars vraag via de boordradio om de posities te wisselen als het team de straf onterecht vond, was echter meer dan brutaal."

Piastri staat nu op 234 WK-punten, terwijl Norris er 226 bij elkaar heeft gekregen. De titelstrijd kan dus nog alle kanten opgaan.