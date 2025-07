Red Bull Racing staat onder druk nu McLaren zich ontpopt tot de dominante kracht in de Formule 1. Tegelijkertijd liggen Ferrari en Mercedes op de loer om aansluiting te vinden bij de top. Om het tij te keren, belooft Red Bull-topadviseur Helmut Marko nieuwe updates voor de aankomende Grand Prix van België op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps.

In zijn column op Speedweek.com blikt Marko vooruit op het sprintweekend in de Ardennen en laat hij weten dat het team niet stilzit: ''We krijgen binnenkort het GP-weekend in sprintformat in België en daarna de Hongaarse GP. Het circuit van Spa-Francorchamps zou beter bij onze auto moeten passen – vooral ook door de normaal gesproken zeer wisselvallige weersomstandigheden. Daar zijn we optimistisch over.''

Vertrouwen

Red Bull kende afgelopen races wisselende resultaten. Max Verstappen pakte nog een poleposition in Silverstone dankzij een gedurfd set-up, maar moest genoegen nemen met een vijfde plaats in de race. In Oostenrijk viel hij vroeg uit na een incident. De dreiging van McLaren is intussen serieus, en Ferrari en Mercedes tonen zich steeds consistenter.

Toch houdt Marko vertrouwen in een ommekeer, mede dankzij technologische verbeteringen aan de RB21.

''Hongarije zal voor ons wat lastiger worden – vanwege de lay-out van het circuit en de doorgaans hoge temperaturen,'' erkent hij. ''Maar voor beide weekenden hebben we nieuwe onderdelen aan de auto, en we hopen dat die een positief effect zullen hebben.''

Met twaalf Grands Prix en vier sprintraces te gaan in het seizoen, liggen er nog volop kansen. De strijd om het kampioenschap is nog niet gestreden, maar Red Bull zal vol aan de bak moeten om te voorkomen dat McLaren wegrijdt – en Ferrari en Mercedes hen inhalen. De komende races in België en Hongarije worden dan ook cruciaal in de jacht op nieuwe zeges en het behoud van een sprankje hoop op beide titels.