Sky-superster Brundle diep door het stof na blunder tijdens gridwalk

Oud-coureur Martin Brundle is vandaag de dag vooral bekend van zijn werk als commentator en analist voor Sky Sports. Brundle's bekende gridwalk in Silverstone zorgde voor de nodige hilariteit op de sociale media, en daar komt hij met een knipoog zelf ook op terug.

Brundle sprak voorafgaand de Britse Grand Prix met veel sterren op de grid. Aangezien het de thuisrace was van zijn werkgever Sky Sports, werd alles uit de kast getrokken om er een spektakel van te maken. Ook de gridwalk moest dus groots worden, en Brundle sprak met grote namen zoals Jeremy Clarkson en Tom Holland. Hij leek echter de populaire acteur Aaron Taylor-Johnson te negeren, en dat ging al snel het internet over.

Brundle zegt sorry

In zijn column voor Sky Sports kijkt Brundle met een grijns terug op dit moment: "De gridwalk was best leuk. Mijn excuses aan alle beroemde en succesvolle mensen die ik voorbij ben gerend en waar ik geen gesprekje mee heb kunnen voeren."

"Ik vrees dat ik maar beperkt in staat ben om tegelijkertijd te lopen, te praten en te luisteren, terwijl ik ook de gezichten van honderden mensen moet bekijken om te zien wie ze zijn."

Floppydisks

De populaire Brundle weet dat zijn gridwalks vaak het internet over gaan, en benadrukt dat hij geen robot is. Grappend probeert hij dit duidelijk te maken: "In mijn vorige leven een paar klappen op mijn hoofd gehad, en daarom heb ik een nieuwe zoekmachine van Google of een nieuwe AI-chip nodig, want mijn hersenen draaien op dit moment nog steeds op floppydisks."

Spectaculaire race

De Britse Grand Prix werd anderhalve week geleden gewonnen door McLaren-coureur Lando Norris. Hij kwam vlak voor zijn teamgenoot Oscar Piastri over de streep, terwijl het podium compleet werd gemaakt door de verrassende Sauber-coureur Nico Hülkenberg. Brundle's momentjes op de grid stonden al snel in de schaduw van dit racegeweld.