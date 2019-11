Max Verstappen over Ferrari: "Dat is het gevolg als je moet stoppen met valsspelen"

Max Verstappen vindt het absoluut niet verwonderlijk dat Ferrari het tempo niet kon volgen in de Verenigde Staten. Dat is volgens de Nederlander het gevolg van het feit dat de Scuderia 'moet stoppen met valsspelen'.

Na een reeks van zes pole positions en zes races met een Ferrari-coureur op het podium na de zomerstop, kwam het Italiaanse team er in de Verenigde Staten niet aan te pas. Sebastian Vettel viel al vroeg uit met een afgebroken achterwielophanging, terwijl Charles Leclerc de hele race lang het tempo van de koplopers niet kon volgen en uiteindelijk vierde werd.

Eerder dit weekend werd bekend dat de FIA een technical directive uitgevaardigd heeft over de brandstoftoevoer. Red Bull Racing vermoedde dat Ferrari op die manier aan de forse voorsprong op de rechte stukken kwam en Verstappen is niet verbaasd dat het in de VS niet lekker liep bij het team. "Dat krijg je natuurlijk als je moet stoppen met valsspelen. Daar is nu eenmaal goed naar gekeken, dus dat moeten we nu natuurlijk wel in de gaten blijven houden", vertelde hij aan Ziggo Sport.

Verstappen onthulde na de race dat hij een redelijke hap schade had aan zijn vloer. "Toen ik na de race keek, was er voor het achterwiel een hele hap uit de vloer. Dat is natuurlijk een heel gevoelig onderdeel, dus daardoor begrijp ik ook wel waarom we zoveel overstuur hadden. Jammer dat je dat pas na de wedstrijd weet, maar tijdens de race kon ik de Mercedessen redelijk bijhouden. Ze liepen alleen iedere ronde twee, drie tienden weg."