Wolff kiest kant van Ben Sulayem in beladen discussie

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde begin dit jaar voor de nodige onrust toen hij een soort vloekverbod invoerde. Na felle kritiek van de coureurs werden de regels versoepeld, maar er is nog steeds weinig sympathie voor deze regel. Mercedes-teambaas Toto Wolff kiest echter de kant van Ben Sulayem.

Toen de FIA begin dit jaar strengere regels invoerde voor het taalgebruik van de coureurs, zorgde dat voor woede. In theorie kon een coureur zelfs worden geschorst als hij zou vloeken, en daar was men het niet mee eens. Na een incident in het WRC werden de regels versoepeld. Het boetebedrag ging omlaag, eerste overtredingen werden milder behandeld en er werd onderscheid gemaakt tussen uitspraken in persmomenten en over de boordradio.

Regeren met harde hand

Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff geen fan is van Ben Sulayem. Toch geeft hij de FIA-president op dit vlak gelijk, zo liet hij weten tegenover Oostenrijkse media: "Je kunt niet ontkennen dat hij regeert met harde hand. Hij laat zich door niemand iets opleggen. Dat kan ook zo zijn voordeel hebben."

Wolff legt zijn standpunt uit: "Ik denk dat zijn standpunt over vloeken helemaal terecht is. Veel coureurs die je over de radio hoort schreeuwen, hebben Engels niet als moedertaal. Als een Franse of Italiaanse coureur 'go fuck yourself' roept over de boordradio, en dat als normaal beschouwt, komt dat vaak omdat hij dat al sinds zijn kartperiode hoort. Als je het letterlijk naar zijn moedertaal vertaalt, dan schrikt hij er waarschijnlijk zelf ook van."

Voorbeeldfunctie

Wolff wijst naar de voorbeeldfunctie van de coureurs: "Ik vind dat kinderen moeten leren om anderen niet te beledigen via de boordradio. Zo'n engineer heeft thuis ook een gezin dat enorm trots is op het feit dat hij samenwerkt met een F1-coureur. Als die coureur hem dan afsnauwt, is dat niet goed. Jammer genoeg gebeurt dat al in de juniorcategorieën."

Wolff spreekt uit ervaring

Wolff ziet het gebeuren bij zijn zoontje Jack, die racet in de karts: "Die kinderen van acht, negen en tien praten zoals de profs. Ze spiegelen zich overduidelijk aan hun helden. Als ouder vind ik het goed dat de president een duidelijke lijn trekt. Je kunt discussiëren over waar de grens ligt tussen vloeken en beledigen."

"Tijdens een race fungeren wij ook een beetje als afvoerputje voor de frustratie van de coureurs. Ze rijden 300 kilometer per uur, wiel-aan-wiel, op het fysieke en mentale randje, en dat zeggen wij dat ze beleefd moeten zijn. Maar dat is het punt niet. Het is prima als ze stoom afblazen. Wat niet kan, is wanneer het persoonlijk wordt. Dáár moet een duidelijke grens liggen."