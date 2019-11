Ook Brawn en Wolff zien reglementen 2021 als 'een beginpunt'

In navolging van Mattia Binotto hebben ook Toto Wolff en Ross Brawn aangegeven dat de huidige opzet van de reglementen voor 2020 slechts een 'startpunt' vormen voor verdere ontwikkelingen.

In de dagen voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix presenteerden commerciële rechtenhouder Liberty Media en de internationale autosportbond FIA de nieuwe technische, sportieve en financiële reglementen voor het seizoen 2021. Daarbij is rekening gehouden met twee hoofddoelen: de teams dichterbij elkaar brengen en ervoor zorgen dat het volgen en inhalen van auto's gemakkelijker wordt, en het terugbrengen van de kosten.

De dag na de bekendmaking van de reglementen verklaarde Binotto tijdens de persconferentie al dat hij de nieuwe reglementen als een beginpunt zag voor verdere ontwikkeling en verfijning. "Als er iets is wat ik wil ontwijken, is het dat het helemaal vast staat. Ik denk dat het een beginpunt is, dus nu moeten we met zijn allen gaan samenwerken", verklaarde Italiaanse teambaas van Ferrari.

Lees ook: Mattia Binotto: "Reglementen 2021 beginpunt voor verdere progressie"

Ruimte voor verbetering volgens Brawn ook de bedoeling

Mercedes-teambaas Wolff uit woorden van gelijke strekking tegenover onder andere GPToday.net. "Ik heb er vertrouwen in dat we in de komende maanden, als het echt aankomt op details, samen met de FIA zullen komen met goede reglementen. Het is een beginpunt. Wij zien het als een uitdaging. In 2021 komt er een heel andere auto en nu is voor ons het moment om vooruit te kijken en ons werk zo goed mogelijk te doen."

Brawn, sportief directeur van de Formule 1, lijkt eenzelfde zienswijze te hebben. Tegenover Auto, Motor und Sport verklaarde de Brit dat hij het niet onrealistisch acht dat er hier en daar nog wat veranderingen doorgevoerd worden. "Dat was altijd ook de bedoeling. Wat er nu op papier geschreven is, is een beginpunt. Als we mogelijkheden zien voor verbetering, dan zullen we dat doorvoeren."