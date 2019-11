Mattia Binotto: "Reglementen 2021 beginpunt voor verdere progressie"

Mattia Binotto heeft tijdens de persconferentie in de Verenigde Staten verklaard waarom Ferrari in het World Motor Sport Council voor de nieuwe reglementen gestemd heeft. Het team ziet het als een 'mooi startpunt' voor meer vooruitgang in de toekomst.

Donderdag werden de nieuwe reglementen van de Formule 1 voor 2021 gepresenteerd in Austin, waarbij FIA-president Jean Todt verklapte dat het WMSC unaniem met het pakket regels instemde. Ferrari zit ook in het WMSC en stemde dus ook voor, terwijl de Scuderia in de afgelopen maanden schermde met het tegenhouden van de reglementen door het gebruik van een veto.

Ferrari is als enige team in de Formule 1 in het bezit van zo'n veto, maar stemde uiteindelijk dus voor de reglementen. Binotto legde na een vraag van GPToday.net uit dat Ferrari genoeg heil ziet in de nieuwe reglementen. "We hebben voor gestemd, dus we zijn blij met de nieuwe set reglementen. Misschien niet blij, maar we zijn in ieder geval overtuigd dat we hiermee de juiste weg inslaan."

Nieuwe reglementen 'beginpunt' voor verdere samenwerking

Het gebruik van het veto was volgens Binotto niet aan de orde, omdat het Italiaanse team meer waarde hechtte aan een goede samenwerking met de F1, 'om ervoor te zorgen dat we eind oktober over het beste pakket konden stemmen'. De Italiaan maakte wel de kanttekening dat Ferrari niet helemaal tevreden is met de reglementen.

"We geloven dat dit het juiste moment is om naar deze kans te kijken. Onze sport moet duurzaam zijn en dat weten we allemaal. We moeten ook in de toekomst hard werken om een duurzame en groenere sport te worden. Er is dus nog veel werk te doen. Als er iets is wat ik wil ontwijken, is het dat het helemaal vast staat. Ik denk dat het een beginpunt is, dus nu moeten we met zijn allen gaan samenwerken."

"De Formule 1 heeft nog veel te ontwikkelen, verbeteren en moet zeker gaan kijken naar een meer duurzame sport voor de toekomst. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om te doen wat we kunnen doen, bijvoorbeeld qua krachtbron en brandstof. Tot dusver hebben we goed samengewerkt met de FIA en de F1, maar er moet nog meer gebeuren."

