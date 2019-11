Grosjean: "Gene Haas begrijpt dat autosport niet altijd gaat zoals je wil"

Het seizoen 2019 kan niet anders omschreven worden als een rampseizoen voor Haas F1. Desondanks staat eigenaar Gene Haas volledig achter zijn team, zo beargumenteert Romain Grosjean.

Vorig seizoen kende Haas F1 het beste seizoen uit haar nog zeer korte bestaan. Het enige Amerikaanse team op de grid werd knap vijfde in het kampioenschap voor constructeurs en voor 2019 werd er gemikt op in ieder geval een evenaring van die prestatie. Het jaar loopt echter heel anders: de VF-19 mist downforce en heeft grote moeite om de banden aan de praat te krijgen.

Het resultaat is dat Kevin Magnussen en Grosjean in de meeste races geen vuist kunnen maken ten opzichte van de concurrentie, met als gevolg dat het team met 28 punten negende staat in de titelstrijd. Het is een seizoen om te vergeten, iets wat teambaas Günther Steiner al gedaan lijkt te hebben: "Het seizoen 2019 heeft voor mij niet plaatsgevonden."

Haas staat helemaal achter Haas F1

Het is echter absoluut niet het geval dat eigenaar Gene Haas de interesse in de Formule 1 verliest door de matige prestaties van zijn team dit jaar. Dat stelt Grosjean. De Amerikaanse ondernemer heeft ook een team in de NASCAR rijden en daardoor weet Haas volgens de Fransman dat het in de autosport niet altijd over rozen gaat. De Amerikaan staat volgens Grosjean dus nog volledig achter zijn team.

"Het helpt ons enorm dat we gesteund worden door Gene Haas - die het racen kent en weet hoe het werkt. Hij begrijpt goed dat dingen niet altijd gaan zoals je dat wil. Hij is erg behulpzaam geweest in de opbouw van het team. Natuurlijk zijn de NASCAR en de Formule 1 heel verschillend, maar hij heeft een overzicht van beide en dat helpt ons enorm."

