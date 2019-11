Günther Steiner: "Het seizoen 2019 heeft voor mij niet plaatsgevonden"

Günther Steiner kan niet wachten op het eind van het seizoen 2019. De teambaas van Haas F1 stelt dat het mislukte seizoen van zijn team voor hem helemaal niet heeft plaatsgevonden.

Vorig jaar wist Haas F1 vriend en vijand te verrassen door knap vijfde te worden in het kampioenschap voor constructeurs. Dit jaar hebben Romain Grosjean en Kevin Magnussen er echter niet voor kunnen zorgen dat dit resultaat herhaald werd. De coureurs valt niet bijzonder veel te verwijten, want de VF-19 blijkt een bolide te zijn met een aantal fundamentele problemen.

Met nog twee races te gaan staat Haas F1 op een troosteloze negende positie in het kampioenschap voor constructeurs, waarmee het alleen Williams voor weet te blijven. Ook bij de thuisrace van het Amerikaanse team op het Circuit of the Americas werden er geen punten gescoord, waardoor de teller van het team op 28 punten blijft steken.

Het is voor Haas dus een jaar om snel te vergeten en dat lijkt bij Steiner al gelukt te zijn. De Italiaanse teambaas stelt dat 2019 voor hem niet heeft plaatsgevonden. "Voor mij heeft heel 2019 niet plaatsgevonden. Ik hoop dat ik dat jaar helemaal kan vergeten. We hebben nog twee races te gaan en dan zit het erop. Daarna kunnen we hopelijk een nieuw boek openslaan. Niet een nieuwe pagina, maar een nieuw boek.

Wisselende omstandigheden maken auto 'compleet instabiel'

Het probleem bij Haas is vooral de VF-19, die downforce lijkt te missen en bovendien het hele seizoen al moeite heeft om de banden aan de praat te krijgen. Bovendien verklaart Steiner dat de auto erg gevoelig is voor veranderingen in de omstandigheden, wat er soms voor zorgt dat de auto 'compleet instabiel' is.

"De auto is zo wispelturig, ook tussen de ene en de andere sessie. Voorheen was er verschil tussen vrijdag en zaterdag, maar nu is er ook een verschil tussen VT3 en de kwalificatie. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Een kleine verandering in windrichting of temperatuur en het is een andere auto. Niet op het niveau dat je iets meer voorvleugel of iets meer balans nodig hebt, maar de auto is ineens compleet instabiel."