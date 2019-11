Marko sluit deur voor Ricciardo: "Geen ruimte voor hem als Renault F1 verlaat"

Mocht Renault aan het eind van 2019 de Formule 1 gaan verlaten, dan hoeft Daniel Ricciardo niet te rekenen op een terugkeer bij Red Bull Racing. Dat heeft Helmut Marko duidelijk gemaakt.

Eind 2018 verraste Ricciardo vriend en vijand door Red Bull te verlaten en te kiezen voor een avontuur bij Renault. De Australiër maakte zijn Formule 1-debuut in 2011 en door zijn band met Red Bull kwam hij in 2012 naar Scuderia Toro Rosso. Twee jaar later mocht hij de overstap maken naar Red Bull Racing, waar hij in totaal zeven races wist te winnen. In augustus 2018 maakte hij echter bekend het team te verlaten.

Zijn keuze viel dus op Renault en tot dusver heeft Ricciardo het absoluut niet gemakkelijk bij het in Enstone gevestigde team. De Franse fabrikant heeft de aansluiting bij de drie topteams nog altijd niet weten te vinden en moet dit jaar in het kampioenschap zelfs klantenteam McLaren voor zich dulden. Dat is echter verre van het enige probleem dat er speelt bij Renault.

Eind 2018 raakte Renault klantenteam Red Bull al kwijt en na 2020 gebeurt hetzelfde met McLaren, dat weer met Mercedes-motoren zal gaan racen. In Japan werd het team nog gediskwalificeerd na de ontdekking van een illegaal, geautomatiseerd aanpassingsmechanisme voor de rembalans, terwijl naast het circuit de financiële cijfers van Renault tegenvallen.

Bovendien vond er wederom een wisseling van de wacht plaats in het management van de autofabrikant. Met Clotilde Delbos is er een nieuwe CEO aangesteld die op het oog geen fan lijkt te zijn van de Formule 1. Het valt dus niet uit te sluiten dat Renault na dit jaar de stekker uit het Formule 1-project trekt, wat voor Ricciardo en Esteban Ocon betekent dat ze zonder stoeltje komen te zitten.

Ricciardo hoeft volgens Marko echter niet aan te kloppen bij Red Bull, mocht dat het geval zijn. "Onze coureurs liggen vast, dus we hebben geen ruimte", vertelde de Oostenrijker. Mocht het zover komen, dan verwacht Marko hoe dan ook niet dat Ricciardo en Ocon op straat komen te staan. "Ik neem aan dat het team meteen overgenomen wordt door een andere partij."