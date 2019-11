Jacques Villeneuve: "Williams verdient socialistisch budgetplafond niet"

De immer uitgesproken Jacques Villeneuve denkt vanzelfsprekend het zijne van het budgetplafond. De wereldkampioen van 1997 ziet er helemaal niets in en snapt niet dat teams als Williams hiermee geholpen worden.

Vanaf 2021 zal het budgetplafond haar intrede doen in de Formule 1. Teams mogen vanaf dat seizoen op jaarbasis nog maar 175 miljoen dollar uitgeven. Wel zijn er een aantal uitzonderingsposten, zoals de salarissen van coureurs, een aantal leden van het management en bijvoorbeeld kosten voor marketing. Het idee erachter is om de teams dichter bij elkaar te brengen.

Villeneuve, in 1997 kampioen met Williams, vindt echter niet dat kleine teams geholpen moeten worden. "Wat is het idee achter het helpen van kleine teams die het niet verdienen? Heeft een organisatie als Williams het recht om net zo snel te zijn als Mercedes en Ferrari? Het antwoord is natuurlijk nee. Eerlijk gezegd zitten ze niet eens in dezelfde categorie met de manier waarop ze de afgelopen jaren gewerkt hebben."

"Ik vind het puur socialisme. De Formule 1 verdient beter dan dat. Alleen de drie topteams zullen de 175 miljoen uitgeven. Williams stak vorig jaar zo'n 16 miljoen in haar zak, terwijl ze laatste werden. Het management en de aandeelhouders zijn wel blij. Zelfs als het plafond op 50 miljoen dollar had gelegen, dan had Williams 20 miljoen uitgegeven en waren ze in de achterhoede gebleven. Het is dus een grap zonder een winnaar", vertelde Villeneuve aan Le Journal de Montreal.