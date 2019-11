Alexander Albon: "Ik had snelheid om te vechten met Charles Leclerc"

Alexander Albon moest in de Verenigde Staten een inhaalrace rijden. De coureur van Red Bull Racing denkt echter dat hij de snelheid had om met Charles Leclerc te kunnen vechten.

De problemen van Albon stamden uit de openingsronde, toen hij klem kwam te zitten tussen Leclerc en Carlos Sainz. Contact met de Spanjaard zorgde ervoor dat de Britse Thai aan het eind van de eerste ronde naar de pits moest komen. Later in de race zou hij nog twee pitstops maken, waarna hij in vijfde positie over de finish wist te komen.

Na de race vertelde Albon dat hij had genoten van zijn inhaalrace, maar hij heeft er vertrouwen in dat hij een beter resultaat had kunnen pakken zonder het incident. "Ik ben blij met hoe ik me hersteld heb", vertelde hij. "Ik wil het incident in bocht 1 nogmaals zien. Ik heb het gevoel dat het niet echt de schuld van iemand is, we kwamen gewoon samen."

"Ik weet niet zeker hoe het er op TV uitzag. Vanaf dat moment was het een race van terug knokken. Ik heb wel wat plezier gehad, maar ik wilde het niet zo lastig maken als het uiteindelijk was. Ik had graag met Charles willen vechten en daar hadden we waarschijnlijk ook de snelheid voor."

'Gat met concurrenten kleiner dan het lijkt'

Albon gelooft dat zijn snelheid sterk was gedurende het weekend, terwijl de gaten naar de concurrentie niet het hele verhaal vertellen. "Het was oké, onze snelheid was niet echt goed zichtbaar. In de kwalificatie maakte ik in Q3 een fout, dus ik zat beter in de buurt dan het leek. Er is echter nog werk te doen. Ik mis dat kleine beetje extra. Met meer ronden in de auto en met het team vonden we na de kwalificatie een goede richting. Tijdens de kwalificatie voelde ik me meer en meer op mijn gemak."