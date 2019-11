Toto Wolff heeft goede hoop dat Hamilton ook na F1-carrière bij Mercedes blijft

Toto Wolff heeft goede hoop dat Lewis Hamilton ook na 2020 bij Mercedes blijft. De zesvoudig wereldkampioen heeft volgens zijn teambaas geen reden om ergens anders te kijken als Mercedes goede auto's blijft bouwen.

Het huwelijk van Hamilton en Mercedes kan omschreven worden als bijzonder succesvol. Sinds de Brit in 2013 de overstap van McLaren naar Mercedes maakte, pakte hij in vijf van de zeven seizoen de wereldtitel. Afgelopen weekend pakte hij in de Verenigde Staten wereldtitel 5 uit de samenwerking en zijn zesde in totaal. In dezelfde periode pakte Mercedes tevens zes keer de wereldtitel voor constructeurs.

De banden tussen Mercedes en Hamilton gaan echter al veel verder terug: eind jaren '90 kwam de inmiddels 34-jarige coureur in het opleidingsprogramma van McLaren-Mercedes terecht, waarna hij zich via de Formule Renault, Formule 3 en GP2 naar de Formule 1 opwerkte. Daarin debuteerde hij in 2007 met McLaren, dat destijds met Mercedes motoren reed.

Mercedes en Hamilton zijn 'samen gegroeid'

Hoewel Hamilton af en toe in verband wordt gebracht met een overstap naar Ferrari, lijkt hij vooral goed op zijn plek te zitten bij zijn huidige werkgever. Volgens Wolff staat dan ook buiten kijf dat Hamilton weinig reden heeft om te vertrekken als Mercedes sterke auto's blijft produceren en hij ziet ook potentie om na Hamiltons F1-carrière samen te blijven werken. "Lewis is zijn hele leven onderdeel van Mercedes geweest."

"Onze afgelopen zeven jaar zijn zo sterk geweest, dat we zowel qua prestaties als qua relatie samen gegroeid zijn. Dat gaat verder dan alleen het raceteam. Mercedes is een geweldig merk en Lewis Hamilton is dat ook, en zolang wij een goede auto afleveren zie ik geen reden dat wij niet zijn hoogste prioriteit hebben. Hij heeft nog een aantal goede jaren voor de boeg en we zullen zien welke kansen er komen. Dat is echter wel iets wat wij graag zouden willen."