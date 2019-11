Daniil Kvyat heeft voor de tweede race op rij na afloop van de wedstrijd zijn punten in moeten leveren. De Toro Rosso-coureur kwam als tiende over de finish in Austin, maar kreeg na de race een tijdstraf van vijf seconden voor zijn inhaalactie op Sergio Perez.

Kvyat en Perez waren in de laatste ronde op het Circuit of the Americas in een stevig duel verwikkeld om het laatste puntje. In bocht 16 wilde de coureur van Toro Rosso graag voorbij aan de bolide van Racing Point, maar daarbij dook Kvyat in een gat dat er niet echt was. De Rus schoot over de binnenste kerbstone iets rechtdoor en kwam daardoor stevig in aanraking met Perez.

Beide coureurs konden uiteindelijk doorrijden, waarbij Kvyat als tiende over de finish kwam. Na afloop van de race kon hij het punt dat hij daarmee verdiende alweer inleveren: de stewards keurden zijn inhaalactie op Perez niet goed en bestraften hem met een tijdstraf van vijf seconden. Daardoor schuift Perez op naar de tiende positie, terwijl Kvyat nu op P12 in de uitslag komt te staan.

Vorige week verloor Kvyat zijn punten na een soortgelijke situatie. De Rus wilde toen in de allerlaatste bocht de aanval inzetten op Nico Hülkenberg, die hij daarbij raakte en achterwaarts de muur in tikte. Toen moest Kvyat zijn negende positie inleveren vanwege een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij op de elfde positie terecht kwam.