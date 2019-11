Mercedes blij met technische instructie FIA, zag mogelijk al gevolgen in Austin

Mercedes heeft met tevredenheid gereageerd op de technische aanwijzing die de FIA uitvaardigde over de brandstoftoevoer. Toto Wolff prijst dat de FIA in duidelijke bewoordingen helderheid heeft gegeven.

De FIA kwam met de technische aanwijzing op de proppen, nadat Red Bull Racing om opheldering gevraagd had over een bepaald ontwerp rond de brandstoftoevoer. De autosportbond vertelde daarop dat dit volgens de reglementen niet toegestaan is. Volgens Ziggo Sport had het een en ander betrekking op de plaatsing van een kabel van het hybride systeem, die de elektrische impulsen van de fuel flow meter zou verstoren.

Red Bull vermoedde mogelijk dat dit de manier is waarop Ferrari haar tijdwinst pakt in de kwalificatie, waar Ferrari vaak een groot voordeel heeft qua topsnelheid. Wolff vindt het goed dat de FIA duidelijkheid gegeven heeft rond dit onderwerp. "Ik denk dat het erg sterk is dat de FIA in duidelijke bewoordingen een technical directive gegeven heeft over deze situatie."

Daarmee wil Wolff niet zeggen dat Ferrari door deze instructie van de FIA aan snelheid verloren heeft in de Verenigde Staten. "De drie teams zitten hier zeker veel dichter bij elkaar qua topsnelheid. Ik wil echter niet zeggen dat dit veroorzaakt wordt door een specifieke gebeurtenis. Het is slechts een feit dat we hier voor het eerst een pole position gepakt hebben sinds juli op Hockenheim en dat we echt meededen."

Lewis Hamilton trok die conclusie wel. "De resultaten van deze week zijn best interessant. Vandaag hebben ze volgens mij wat vermogen verloren. Het wordt interessant om te zien hoe dat verder gaat en hoe het zich uit in de race. Over het algemeen zijn ze nog steeds sneller dan wij op de rechte stukken, maar hopelijk is onze auto sterk gedurende de race."