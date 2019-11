Hamilton kreeg 'enorme hoofdpijn' van hobbels op Circuit of the Americas

Lewis Hamilton was na afloop van de eerste vrije trainingen in de Verenigde Staten niet blij met het asfalt. De Mercedes-coureur voelde zich na VT1 niet goed door de enorme hobbels op het Circuit of the Americas.

Het Circuit of the Americas was altijd al een circuit waar redelijk wat hobbels in het asfalt zaten, maar in de afgelopen twaalf maanden lijkt de situatie verslechterd te zijn. Tijdens de MotoGP-race in april klaagden de rijders al steen en been over de hobbels en tijdens en na de vrije trainingen waren de Formule 1-coureurs ook kritisch. Hamilton uitte zijn zorgen al tijdens VT1 en verklaarde na afloop tegenover GPToday.net dat dit het hobbeligste circuit was waar hij ooit op gereden heeft.

"Op sommige plaatsen hobbels hebben is geen slecht iets, omdat het karakter geeft aan het circuit. Ik ben geen fan van helemaal vlakke circuits. Deze hobbels zijn echter enorm en voor ons is het probleem dat we niet echt veel vering hebben. Zodra de vloer de grond raakt, drukt dat enorm op je wervelkolom. Na VT1 had ik dan ook enorme hoofdpijn en ik moest echt even liggen, omdat ik me niet geweldig voelde."

Vertrouwen bij Hamilton voor rest van weekend

Afgaande op de eerste vrije trainingen lijken Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing qua snelheid redelijk aan elkaar gewaagd in Austin. Hamilton gaat echter uit van zijn eigen kracht: de bolide van Mercedes voelde goed, maar er is volgens de vijfvoudig wereldkampioen nog wel ruimte voor verbetering. "Ik weet het niet echt. Ik heb nog niet echt gekeken naar wat de concurrentie gedaan heeft."

"Normaal gesproken letten we op deze twee teams. Red Bull zag er eerder iets beter uit, maar nu lijkt Ferrari juist weer redelijk sterk. Ik hou van dit circuit en het is een baan die mij in het verleden altijd goed gelegen heeft. De auto voelde vandaag ook prima. We hebben nog wat werk te doen, want we kunnen ons op een aantal vlakken nog verbeteren."

De track limits in bocht 19 zorgden bij Hamilton voor drie geschrapte rondetijden bij Hamilton, maar hij maakt zich daar geen zorgen over. "Ik was op zoek naar de limieten op het circuit. Het is een circuit waar op veel plekken niet echt limieten zijn. Op plekken als bocht 9 kan je volledig van de baan gaan, en dan heb je bocht 19. Ik was op zoek naar de limiet, dus het is niet echt een probleem."