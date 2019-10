Helmut Marko vol vertrouwen: "Red Bull kan de laatste races van 2019 winnen"

Dr. Helmut Marko heeft het volste vertrouwen in de laatste races van het seizoen 2019. De talentscout en adviseur denkt dat de auto van Red Bull Racing snel genoeg is om de laatste races te winnen.

Red Bull Racing zag in Mexico een kans op de zege door de vingers glippen. Max Verstappen gaf zijn pole position weg door niet van het gas te gaan bij een gele vlag tijdens zijn laatste ronde in Q3, waardoor hij een gridstraf van drie plaatsen kreeg. In de race kwam de Nederlander na een lekke band niet verder dan de zesde plek, terwijl Alexander Albon P5 veilig wist te stellen.

Marko baalt van dat resultaat. Tegenover Auto, Motor und Sport betoogt de Oostenrijker dat Red Bull de snelheid had om te winnen. "Het was waanzin. We hadden zo'n snelle auto en dan komt er zo'n resultaat uit. Max was in de race op de harde banden in een deel van de race twee seconden per ronde sneller dan de kop van de race. Als je zo'n snelle auto hebt, dan is dat zeer ergerlijk."

Verstappen was in de race betrokken bij incidenten met Lewis Hamilton (bij de start) en Valtteri Bottas (in de vierde ronde). Deze incidenten kostten hem uiteindelijk een kans op de zege. Volgens Marko had Verstappen er verstandiger aan gedaan om in de openingsfase van de race wat rustiger aan te doen. "Waarschijnlijk wel, aangezien we een enorm voordeel qua snelheid hadden."

Red Bull kanshebber op zeges in laatste races 2019

Marko ontkende dat Red Bull Racing sinds de zomerstop niet sterk genoeg geweest is om mee te doen om de zege. Dat was volgens hem alleen het geval in Singapore en Rusland. Volgens de talentscout is de auto van het Oostenrijkse team momenteel zelfs zo goed, dat zeges in de laatste races van 2019 gewoon tot de mogelijkheden behoren.

"Nee, onze auto was ook in Japan al zo sterk. Daar hebben we het helaas laten liggen in de kwalificatie. We hebben de laatste tijd overal een snelle auto gehad, behalve in Singapore en Rusland. In Singapore hebben we de afstelling verprutst, in Rusland was de nieuwe brandstof nog niet beschikbaar. Daar kwamen we vermogen tekort. Ik verwacht echter dat we in de komende races meedoen om de zege."