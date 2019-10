Perez: "Heb Ricciardo verteld dat hij Red Bull nodig had voor actie in bocht 1"

Sergio Perez wist een directe strijd met Daniel Ricciardo in Mexico te winnen. De Australiër had volgens de Racing Point-coureur een Red Bull nodig om zijn enige inhaalpoging te laten slagen.

Voor eigen publiek scoorde Perez een mooi resultaat: de Mexicaan pakte namens Racing Point de zevende plaats. Het was de derde keer in vijf races dat hij op die positie eindigde en hij zette daarmee een sterke reeks resultaten voort, want sinds de zomerstop eindigde hij in vijf van de zes races in de punten. In de slotfase moest hij zijn positie wel met hand en tand verdedigen ten opzichte van Ricciardo.

Een keer waagde de Renault-coureur een inhaalpoging, maar die mislukte. Dat zag Perez eigenlijk al van verre aankomen. "Ik wist dat hij het niet ging redden. Na de race vertelde ik hem dat hij niet meer de Red Bull heeft om dat soort acties te kunnen maken. Hij zat behoorlijk op de limiet en ik remde redelijk laat. Het was goed dat ik hem wat ruimte gaf, zodat we contact konden voorkomen", vertelde hij aan GPToday.net.

Perez benadrukte dat hij wist dat het lastig zou worden om Ricciardo voor te blijven, maar dat dit door banden te sparen uiteindelijk wel gelukt is. "Ik wist dat hij erg sterk was op de mediums, dus met een groot verschil tussen de banden kwam hij erg dichtbij. Het zou erg lastig worden - ik probeerde mijn banden een beetje te sparen richting het einde en ik denk dat dit mij hielp."