Perez staat open voor F1-comeback, maar komt met belangrijke eis

Sergio Perez eindigde vorig seizoen nog als achtste in het coureurskampioenschap. De voormalig Red Bull-coureur was als teamgenoot van Verstappen niet snel genoeg, dus greep het team van Red Bull in. Perez werd ontslagen en wist geen nieuw zitje voor het huidige seizoen te vinden.

De Mexicaan wordt momenteel hevig gelinkt aan een comeback in de koningsklasse. Checo, zijn bijnaam binnen het circus, heeft er wel oren naar en wordt gelinkt aan het nieuwe en elfde team op de grid, namelijk Cadillac.

Terugkeer in de maak?

Perez heeft wel oren naar een comeback: "Ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren", zei hij zaterdag op het Festival de las Ideas in Puebla, Mexico. "Ik ben me ervan bewust dat ik mijn carrière niet heb beëindigd zoals ik had gewild en zoals we verdienen." Hier hint Checo natuurlijk dat hij alle deuren open heeft staan om het wel af te sluiten zoals hij het zou willen.

De Mexicaan had vorig seizoen een dramatisch einde. Hoewel hij erg sterk begon met in de eerste vijf races vier podiums, eindigde het daar ook mee. Na de eerste vijf races eindigde Checo als hoogste eenmalig op de vierde plek, maar daarna op de zesde, zevende en achtste plek. Dat is natuurlijk redelijk demotiverend voor een coureur om terug te keren.

Motivatie

Of motivatie het probleem is? Volgens Checo wel. Als hij een leuk project tegenkomt binnen de koningsklasse dat hem opnieuw motiveert, komt hij terug: "Als ik terugkeer, zal dat met een belangrijk project zijn dat ons motiveert. Als ik het vind, kom ik terug." Of Cadillac het project is dat Perez bedoelt, is niet zeker. Cadillac heeft nog steeds geen coureurs bekendgemaakt, dus allebei de stoeltjes zijn nog vrij.

Perez heeft in zijn carrière zes races gewonnen. Zijn eerste overwinning stamt uit 2020 en in 2023 reed de Mexicaan zijn laatste overwinning. Hij behaalde ook nog meerdere podiums en heeft buiten Red Bull ook nog voor Racing Point, Force India, Sauber en McLaren gereden.