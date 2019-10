Sebastian Vettel blij met race in Mexico, maar is kritisch over strategie Ferrari

Sebastian Vettel kwam tijdens de Grand Prix van Mexico als tweede aan de finish. De Ferrari-coureur is redelijk tevreden over de race die hij reed, maar denkt dat het team het strategisch gezien beter had kunnen doen.

In de openingsfase van de race reed Vettel al op de tweede positie, nadat hij ook op die plaats was gestart. De viervoudig wereldkampioen sloot achter teamgenoot Charles Leclerc aan en nam de leiding over toen de Monegask zijn eerste stop maakte. Na zijn eigen stop kwam hij echter achter de relatief vroeg gestopte Lewis Hamilton terug op het asfalt en dat verschil wist hij in het restant van de race niet meer goed te maken.

Vettel had het voordeel dat zijn harde banden meer dan tien ronden minder oud waren dan het harde rubber bij Hamilton. De Duitser was in staat om het gat voor het grootste deel te dichten, maar bleef in de laatste twintig ronden op zo'n twee tot drie seconden van de Mercedes hangen. Vettel was verrast dat de harde banden het zo lang vol konden houden.

"Ik denk dat de harde banden verrassend genoeg erg goed werkten. Het was een erg intense race, omdat er geen rustmoment was en ik had Valtteri achter me rijden. Hij gaf me in de laatste stint druk, nog voordat ik me op Lewis kon richten. Lewis cruiste volgens mij het grootste deel van de tweede stint, tot het moment dat de rest eraan kwam. Toen had hij blijkbaar nog genoeg over."

Over zijn eigen race was Vettel eigenlijk wel tevreden. Toch stipte hij wel een kritisch puntje aan: hij was van mening dat er meer in had gezeten voor hem en Ferrari als de strategie wat beter zou zijn. "Ik ben blij omdat ik denk dat het een goede race was, maar ik denk dat we qua strategie iets scherper hadden kunnen zijn."