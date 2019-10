Tien seconden tijdstraf voor Kvyat, Gasly en Hülkenberg profiteren

Daniil Kvyat houdt toch geen punten over aan de Mexicaanse Grand Prix. De Toro Rosso-coureur kreeg na de finish een tijdstraf van 10 seconden voor een botsing met Nico Hülkenberg en valt daardoor van P9 terug naar P11.

Kvyat en Hülkenberg waren in de laatste ronde met elkaar in gevecht op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Renault-coureur lag op de negende positie en de Rus wilde in het stadiongedeelte een aanval inzetten, nadat de auto voor hem een foutje gemaakt had. Hülkenberg verwachtte de aanval van Kvyat in bocht 16 niet, pakte de normale lijn en werd daardoor door de Rus geraakt.

Hülkenberg gleed door de touché achterwaarts de muur in, maar hij wist zonder achtervleugel nog wel de finish te bereiken, maar verloor ook nog een plaats aan Pierre Gasly. Kvyat kwam als negende over de finish, Gasly als tiende en Hülkenberg op P11.

De stewards maakten meteen na de race bekend dat zij een onderzoek openden naar het voorval en al vlot kwamen ze met een besluit. Kvyat werd gezien als de schuldige bij het incident en kreeg daarom een tijdstraf van 10 seconden. Hierdoor valt hij terug naar P11 en pakt hij dus geen punten. Teamgenoot Gasly profiteert en schuift hierdoor op naar de negende plek, terwijl Hülkenberg alsnog een puntje krijgt.