Geen straf voor Verstappen na versnellingsbakwissel in Mexico

Maar liefst vijf coureurs krijgen voor aanvang van de Mexicaanse Grand Prix een nieuwe versnellingsbak in hun auto gemonteerd. Dat geldt voor onder andere voor Max Verstappen en Valtteri Bottas, maar hier krijgen ze geen straffen voor.

Onder de huidige technische reglementen moeten coureurs zes opeenvolgende races rijden met dezelfde versnellingsbak. Doen ze dit niet, dan volgt er meestal een gridstraf van vijf plaatsen voor het vroegtijdig wisselen van de bak. Voor Bottas en Lance Stroll geldt dit probleem helemaal niet: zij hebben de afgelopen zes races met dezelfde versnellingsbak gereden en mogen dus straffeloos wisselen.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op de regel, waardoor coureurs geen straf ontvangen voor het vroegtijdig wisselen van de versnellingsbak. Een van die uitzonderingen is dat coureurs zonder straf hun bak kunnen wisselen als zij in de voorgaande race uitgevallen zijn. Op die regel beroepen Red Bull Racing en Verstappen zich in Mexico: de Nederlander viel in Japan uit en krijgt in Mexico zonder straf een nieuwe bak.

Voor Kevin Magnussen en Robert Kubica geldt weer een andere uitzondering. Zij crashten tijdens de kwalificatie in Japan en moesten daardoor wisselen naar een reserve-versnellingsbak. Dat kwam ze op Suzuka al op een gridstraf te staan, maar de reglementen schrijven voor dat deze coureurs ook in Mexico een nieuwe versnellingsbak in hun auto mogen monteren, zonder dat dit een straf oplevert.