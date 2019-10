Alexander Albon heeft voor een rode vlag gezorgd tijdens de tweede vrije training in Mexico. De Red Bull-coureur crashte in bocht 7 en sloopte daarmee de rechterzijde van zijn bolide.

De tweede vrije training was nog geen kwartier oud toen de sessie alweer stilgelegd moest worden. Albon was daar dus de boosdoener van. De Britse Thai ging voor bocht 7 voorbij aan Valtteri Bottas, maar reed daarbij te ver over de kerbstones. De achterkant gleed vervolgens weg bij het insturen van bocht 7, waarna Albon de situatie niet meer kon redden en zijn glijpartij zag eindigen in de bandenstapels.