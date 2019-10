Steiner verklapt veranderingen aan opzet vrijdag van Grand Prix-weekenden

Günther Steiner heeft in zijn voorbeschouwing op de Grand Prix van Japan een tipje van de sluier opgelicht over de plannen om de opzet van de Grand Prix-weekenden te veranderen.

Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat het Grand Prix-weekend in de toekomst mogelijk op de schop gaat en sinds de Grand Prix van Japan wordt daar alleen maar meer over gesproken. Het weekend op Suzuka werd door tyfoon Hagibis in twee dagen verreden, met de vrije trainingen op vrijdag en de kwalificatie en race op zondag. De derde vrije training van zaterdag kwam te vervallen door de storm.

Het afwerken van een raceweekend in twee dagen lijkt dus geen probleem te zijn, maar Ross Brawn gaf na Japan al toe dat dit niet gaat gebeuren. Wel zei hij dat er gekeken wordt om iets aan de opzet van de vrijdag te veranderen. Op de website van Haas F1 bevestigt Steiner dit verhaal: hij laat doorschemeren dat er in de toekomst mogelijk alleen op vrijdagmiddag gereden wordt.

"Er zijn gesprekken gaande om de vrijdag van een Grand Prix-weekend te condenseren. Er wordt gesproken over om alleen op vrijdagmiddag te rijden, terwijl alle andere PR-activiteiten op de ochtend plaatsvinden", vertelt Steiner, die wel oren heeft naar dat plan. "Ik denk dat dit een juiste opzet is voor de toekomst, zeker met de groter wordende kalender."

Balans tussen koeling en downforce lastig te vinden

Haas F1 heeft het in de afgelopen jaren niet makkelijk gehad in Mexico-Stad, het decor voor de volgende race van het kampioenschap. Kevin Magnussen werd in 2017 weliswaar achtste, maar vorig jaar liep het voor geen meter bij de Amerikaanse renstal. Volgens Steiner is het voor Haas F1 lastig gebleken om de juiste balans tussen downforce en koeling voor de auto te vinden.

"We hebben altijd koelingsproblemen. Als je de hoogte in gaat, heb je altijd koeling voor de auto nodig. Je hebt meer nodig en dat gaat ten koste van downforce. Je hebt echter nooit genoeg downforce. Het lijkt erop dat we daar altijd meer last van hebben dan de andere auto's. Dat is onze grootste uitdaging: het vinden van de balans tussen koeling en het vasthouden van downforce."